Core i5-12400 opět v Cinebench: Ryzen 5 5600X má problém

Core i5-12400 přijde také ve své levnější verzi Core i5-12400F bez aktivované grafiky a právě tato verze F by měla být srovnávána s konkurenčními CPU Ryzen, které integrované GPU rovněž nemají.





Srovnání výkonu procesorů Core i5-12400(F) a Ryzen 5 5600X už je jednodušší i díky tomu, že v tomto případě už (na rozdíl od i5-12600K) jde o šestijádrové procesory (6C/12T). Výsledky přitom potvrzují to, co naznačovaly už starší testy . Jde totiž o procesory, jejichž hrubý výkon je velice podobný a lze také počítat s tím, že to bude platit třeba i pro hry, ale rozdíly tu jistě budou, a to zvláště v případě jiných testů, které nedokáží zcela zatížit všechny procesorová jádra, nebo jsou prostě nějakým způsobem specifické.

Vypadá to ovšem, že Core i5-12400(F) budou tvořit důstojnou alternativu pro Ryzen 5 5600X, která ovšem má být o cca třetinu levnější (200 vs. 300 USD). A to už je slušný rozdíl a výhoda na straně Intelu, kterou by mohla pokazit snad jen cena základních desek.

Právě cena desek totiž představuje pro Alder Lake-S problém, jenomže dostupné jsou zatím jen modely se Z690 a pro procesory jako Core i5-12400 se budou hodit spíše modely z B660, které na trh nastoupí právě až s nimi. Stačit budou jinak samozřejmě stále paměti DDR4, neboť DDR5 jsou jednak drahé a pak zrovna i nedostupné a navíc zatím ani nepodávají přesvědčivé výkony. Čili celé to závisí jen na deskách a dostupnosti nových řadových Alder Lake-S. Očekáváme je v lednu, kdy mají být přinejmenším představeny.



Ceny souvisejících / podobných produktů: