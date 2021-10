Core i5-12400 v CPU-Z, AIDA64 i Cinebench: útok na Ryzen 5 5600X

Nové informace nám potvrzují, že z hlediska konfigurace jader nebude Core i5 jako Core i5. Ze známých procesorů Alder Lake-S je tu pouze Core i5-12600K, který nabídne šest velkých jader a k nim čtyři menší v konfiguraci 10C/16T, zatímco všechny úspornější modely s TDP 65 a 35 W by mohly mít pouze šest velkých jader a 6C/12T. To ovšem mnohým uživatelům nemusí vůbec vadit, i když je s podivem, že tolik různých modelů Core i5 by mělo přijít o klastr čtyř slabších jader, z čehož je zřejmé, že ta budou mnohdy zcela "zdravá", jen deaktivovaná.

12400 by se také měl stát nejslabším 65W modelem Core i5 své generace, samozřejmě vedle svého bratříčka s označením F, který navíc nebude mít ani aktivovanou grafiku. Není tak divu, že jeho frekvence bude dosahovat jen 4,4 GHz, takže jednovláknový výkon tu zdaleka nedosahuje oněch 825 bodů, jež údajně získal Core i9-12900K . Ale i 681 bodů je velice slušný výsledek, který překonává cca 650 bodů Ryzenu 9 5950X. Ve vícevláknovém testu už Core i5-12400 podává víceméně stejné skóre jako Ryzen 7 2700X.

Dále tu ale máme také informace o spotřebě, která v zátěžovém testu pod AIDA64 dosáhla 78,5 W při teplotě jen 60 °C, což vůbec nevypadá špatně, ale to samozřejmě závisí i na tom, co tomuto procesoru umožnila deska a jaké vůbec bylo jeho nastavení, nicméně takt 4 GHz asi bude odpovídat turbu všech jader.



Dále tu máme Cinebench R20 s výslednými 659 a 4784 body v jednovláknovém a vícevláknovém testu a tyto výsledky si můžeme dát do kontextu díky grafu od wccftech

Máme tu tak jasného konkurenta pro Ryzen 5 5600X, ovšem s jednoznačně vyšším výkonem, i když nijak výrazně. Jak ale bylo řečeno, Core i5-12400 můžeme považovat za nejslabší kousek své řady 6jádrových Alder Lake-S a pokud bychom porovnávali s Core i5-12600K s vyššími takty (+500MHz turbo) a čtyřmi jádry navíc, i když slabšími, Ryzen by neměl šanci.

Nakonec ale stejně půjde především o cenu a zde to vypadá, že Intel je ve výhodě, neboť všechna jeho aktuální Core i5 jsou výrazně levnější než Ryzen 5 5600X a pokud by Alder Lake-S měly přijít za srovnatelné ceny jako Rocket Lake-S či jen mírně vyšší, AMD by zřejmě mělo problém.



