Core i7-11700K už byl otestován na Anandtechu, jak je na tom?

Prodej procesorů Rocket Lake-S na Mindfactory v Německu bude mít asi ještě dohru, i když my se asi nedozvíme, jaká bude. Je však zřejmé, že Intel si nedokázal ohlídat začátek prodeje svých nových procesorů a přinejmenším přes sto kusů Core i7-11700K bylo už prodáno koncovým zákazníkům. A jak už jsme několikrát psali, právě tyto procesory mohou být velice oblíbené vzhledem k tomu, že nabízejí 8 jader stejně jako nové Core i9, pouze na nižších taktech a ty mohou být díky odemknutému násobiči navýšeny. Čili poměr výkonu a ceny nových Core i7 může a pravděpodobně bude mnohem zajímavější než v případě Core i9.

Server Anandtech už jeden z prodaných Core i7-11700K otestoval s doprovodným vyjádřením, že pokud jde o informace týkající se obecně nové generace procesorů Intel, platí pro něj informační embargo (NDA). Ovšem zmíněný procesor se už objevil na trhu, čili pro něj NDA dle jeho definice neplatí, stejně jako pro informace, které lze získat jeho využitím či otestováním. Anandtech rovněž dal už předem vědět do Intelu, že recenze procesoru vyjde před 30. březnem, což firma ve své odpovědi v podstatě nijak nekomentovala, čili si je evidentně vědoma toho, že se proti tomu nedá nic dělat.

Anandtech za procesor zaplatil částku odpovídající 469 dolarům, ale to nebude finální dolarová cena, jako spíše evropská cena vyjádřená v dolarech. A co za ni dostal? Pokud jde o renderovací výkon, pak nové Core i7 nedokázalo překonat procesor Ryzen 7 5800X, a to pochopitelně ani v jednovláknové verzi testu. Uvidíme, co dokáže nový Core i9, ale od toho lze očekávat přinejlepším dorovnání výkonu daného Ryzenu, přičemž z hlediska ceny bude Core i9 konkurence spíše pro Ryzen 9 5900X.

I řada jiných testů ukazuje, že AMD se nemusí moc obávat, neboť až na výjimky je jeho 5800X výkonnější a v některých testech (GIMP) nedokáže nové Core i7-11700K překonat třeba ani Core i9-9900KS. Na druhou stranu, pokud jde o aplikace schopné využít instrukce AVX-512, zde je Rocket Lake-S nepřekonatelný. A co hry?

Intel by si jistě velice rád opět vzal titul výrobce nejvýkonnějších herních procesorů, ale to mu asi těžko projde. Někdy totiž Intel nedokázal porazit ani sám sebe, jindy spíše vedl Ryzen 7 (Borderlands 3) a pouze v jednom testu (Gears Tactics) byl nový Core i7 nejvýkonnějším, ovšem s tím, že od starého 9900KS jej dělily jen dva snímky.

Pokud tedy jde o herní testy na Anandtechu, dle nich nelze od Intelu očekávat herní šampiony. Ale ještě si počkejme, jednak se zatím nepředvedly nové Core i9 a pak se ještě uvidí, co zařídí nové mikrokódy, kvůli nimž Intel odložil nástup celé nové generace na konec března.



