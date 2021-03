Intel potvrzuje datum dostupnosti Rocket Lake-S, předčasný prodej se mu nelíbí

Bylo by divné, kdyby očividně předčasný prodej procesorů Core i7-11700K v německém obchodě Mindfactory zůstal bez odezvy Intelu. Ten dosud jen částečně představil generaci Rocket Lake-S a konkrétně zmínil pouze model Core i9-11900K, čili v Německu se prodával procesor, který nebyl ani formálně představen, natož pak vypuštěn na trh.

Intel nyní dává veřejnosti vědět, že bere ujednání s distributory a prodejci ohledně embarg na nové produkty velice vážně, zároveň ví o jistém prodejci, který prodával dosud nepředstavené produkty a chystá se učinit odpovídající opatření. Jaká konkrétně budou, to se asi ani nedozvíme (určitě ne oficiální cestou) a to pochopitelně závisí na podepsané dohodě. Zároveň Intel píše, že nemůže komentovat to, co dělají jednotliví prodejci. Firma je v neustálém kontaktu se svými partnery a obsah vedených diskuzí je důvěrný.

Zajímavé je, že dle názoru zástupců obchodu Mindfactory bylo možné procesory Core i7-11700K již nabízet, takže je otázka zda jde o nějakou skulinku v ujednání, kterou obchod zkusil využít, o prostou chybu (možná distributora), anebo prostě o to, že se v Mindfactory na embargo z vysoka vybodli.

začnou prodávat 30. března v 15:00 našeho času. To zcela odpovídá starším zprávám, čili by mohlo platit i to, že 16. března (či o den dříve) budou představeny. Intel také serveru HardwareLuxx , který od něj získal i výše uvedené vyjádření, zároveň potvrdil, že procesory Rocket Lake-S se. To zcela odpovídá starším zprávám, čili by mohlo platit i to, že 16. března (či o den dříve) budou představeny.

Server wccftech mezitím přišel s úplnými specifikacemi nových Core i9 a Core i7 (i5 bohužel ne). Ukazují se i konfigurace turba, dle nichž by právě Core i9 z generace RKL-S nemusela být zrovna populární procesory a právě Core i7-11700K by mohl být mnohem oblíbenější než Core i9-11900K, který se může pyšnit v podstatě jen taktem vyšším o 200 až 300 MHz a to ještě musí zapracovat Thermal Velocity Boost. Cenový rozdíl mezi těmito procesory má být přitom cca 120 eur.

Zajímavý je také rozdíl v základní frekvenci, která je v případě jmenovaného Core i7 kupodivu o 100 MHz vyšší než u Core i9, takže si radši ještě počkejme na oficiálně zveřejněné specifikace, což by Intel mohl zvládnout snad právě v polovině března.



