Core i7-11700K v jednovláknovém testu překonává i Ryzen 9 5950X

Intel už dle uniklé roadmap má mít k dispozici vzorky QS (Qualification Sample) procesorů Rocket Lake-S od začátku tohoto měsíce a od ledna je chce vyrábět. Můžeme tak počítat s tím, že ty procesory, které se nyní testují, už mají finální specifikace, čili můžeme už brát ohled i na výsledky testů a srovnávat je s konkurencí.

Procesory Rocket Lake-S slibují především zvýšení výkonu na takt (IPC), jaké tu v případě Intelu už dlouho nebylo a vedle toho nabídnou také sběrnici PCIe 4.0 a grafiku Xe, což jsou tři hlavní novinky, díky nimž může být poslední 14nm generace zajímavá.

Pokud jde o celkový vícejádrový či vícevláknový výkon, zde Intel nemá šanci v rámci Rocket Lake-S dohnat konkurenci, protože proti 16jádrovému Ryzenu 9 5950X může postavit přinejlepším 8jádrové Core i7-11700K. Ovšem pokud jde o výkon omezeného počtu jader, v tomto případě by Intel na tom nemusel být tak zle a jak už jsme uvedli dříve, mohl by si tím opět vysloužit vedoucí pozici mezi herními procesory. Bude ovšem pochopitelně velice záležet na tom, jaké hry použije pro testy, které by nás o tom měly přesvědčit.

Máme tu tak výsledek procesoru Core i7-11700K, nad nímž ale bude stát ještě model Core i9-10900K. V obou případech však jde o 8C/16T CPU s hlavním rozdílem pouze v podobě taktů. Core i7 by mělo končit na 5 GHz, zatímco Core i9 až na 5,3 GHz díky podpoře Thermal Velocity Boost. Právě Core i7-11700K by díky tomu mohl být velice zajímavý procesor s ohledem na cenu a výkon, ale na to si ještě počkáme, neboť ceny pochopitelně ještě neznáme.

Výsledek 1807 bodů v jednovláknovém testu je ale vskutku zajímavý. Aktuální Core i7-10700K totiž nabízí jen cca 1350 bodů (a 8970 ve vícevláknovém testu) a Rocket Lake-S je také v této verzi v jednovláknovém testu dokonce o cca 7 % rychlejší než Ryzen 9 5950X.

CPU Jádra/vlákna Takty Jedno jádro - skóre Více jader - skóre Intel Core i7-11700K 8C/16T 3,6 GHz/5,0 GHz 1807 10673 AMD Ryzen 9 5950X 16C/32T 3,4 GHz/4,9 GHz 1672 16515 AMD Ryzen 7 5800X 8C/16T 3,8 GHz/4,7 GHz 1663 10361 Intel Core i9-10900K 10C/20T 3,3 GHz/5,3 GHz 1405 10967 Intel Core i7-10700K 8C/16T 3,8 GHz/5,1 GHz 1349 8973

Počkejme si ale na další testy, které by se nyní měly množit.





