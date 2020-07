Core i9-10850K přijde na běžný trh i s dvěma novými Celerony

Intel Core i9-10850K je nový očekávaný procesor, jenž bude mít jen o trošku nižší takty (o 100 MHz na základní frekvenci i turbu) než velice obtížně dostupný Core i9-10900K, a přitom stále nabídne odemknutý násobič, deset jader, Hyperthreading, zkrátka to samé co nejvýše stojící model generace Comet Lake-S, a to za nižší cenu. Lze očekávat, že ta bude v nejlepším případě o 50 dolarů pod cenou modelu 10900K, ale to platí pro oficiální cenu a realita může být trošku jiná.

Na západě i u nás je totiž Core i9-10900K obtížně sehnatelný kus křemíku, takže ceny jsou trošku nafouklé a naštěstí jen mírně, neboť tu máme silnou konkurenci v dobře dostupných Ryzenech. Pokud tak bude Core i9-10850K lépe dostupný, mohla by se jeho cena na našem trhu pohybovat kolem 13 tisíc korun s DPH, ale uvidíme.

My jsme nedávno také řešili, zda procesor Core i9-10850K náhodou nebude určen pouze pro OEM zákazníky, kteří by jej montovali do svých PC, ovšem dle wccftech to tak nebude a co víc, Intel si chystá také další dva Celerony, modely G5925, G5905T a G5902. Už dva prodejci totiž do své nabídky zařadili BOXovanou verzi nového Core i9. Jde v obou případech o britské firmy, a sice LambdaTek zmiňující cenu 459,41 GBP s daní a Cyclotron s částkou 472,76 GBP s daní. Konečné částky po odstartování prodeje by se ale měly mírně snížit, takže skutečně může jít o oněch 13 tisíc korun.

Pro mnohem méně náročné zákazníky tu pak máme i tři nové Celerony, a to modely Celeron G5925 (BX80701G5925), Celeron G5905 (BX80701G5905) a Celeron G5905T. Všechny nabídnou dvě fyzická jádra bez Hyperthreadingu, grafiku UHD 610 a pak tu máme 4 MB L3 cache, což je dvojnásobek oproti jakémukoliv aktuálnímu modelu z generace Comet Lake-S. Takty (stále bez turba) pak mají dosáhnout 3,6 GHz, 3,5 GHz a 3,3 GHz, takže se v rámci celeronové rodiny CML-S zvýší o 100 MHz a TDP bude 58 W a v případě úsporné verze T pak 35 W. Ceny se pak budou pohybovat kolem 50 USD, maximálně se přiblíží k 60 USD.

