Core i9-11900K v testech, až 5,3 GHz na hladovém čipu

V dubnu roku 2019 jsme se díky uniklé roadmap dozvěděli, že Intel si ještě chystá jakési Rocket Lake-S, které dorazí coby ještě jedna 14nm generace po Comet Lake-S. Jak se postupem času ukázalo, tato roadmap byla pravdivá a z dnešního pohledu je zajímavé, že tehdy ještě zahrnovala i 10jádrové Rocket Lake-S. Těch se opravdu nedočkáme a díky novým informacím je vcelku zřejmé, proč tomu tak bude. Vedle toho byla tato roadmap také přesná, když ukázala, že Rocket Lake-S budou k dispozici od 2. kvartálu kalendářního roku 2021. Alespoň v tomto ohledu tak Intel jede podle plánu.

vlevo Comet Lake a vpravo Rocket Lake s větším heatspreaderem věštícím i větší čip

Core i9-11900K je vedoucí model generace Rocket Lake-S, jenž bude však vybaven pouze osmi jádry. To ale znamená, že nové Core i7 budou mít stejnou konfiguraci 8C/16T a mají mít i stejnou kapacitu 16 MB L3 cache a stejně dimenzovanou grafiku Xe. V čem se tak mohou v rámci základních specifikací lišit, to budou spíše jen takty a to s sebou přináší otázky, jaké ceny Intel nasadí. Pokud by totiž nové Core i9 měly být výrazně dražší než Core i7, zákazníci budou ty nejlepší modely jen těžko žádat, stejně jako tomu bylo třeba v případě Ryzenů 7 3700X a 3800X.

Procesor Core i9-11900K má mít stejné limity spotřeby jako dnešní Core i9-10900K, ovšem s rozdílem dvou jader. Jde tak o PL1 ve výši 125 W (udávané TDP) a PL2 ve výši 250 W. Právě z toho je jasné, proč se Intel rozhodl nakonec zrušit dříve plánovanou 10jádrovou verzi, ačkoliv je jasné, že nové procesory pak nebudou moci ani dorovnat celkový výkon starých.

Na to ostatně ukázaly už předchozí benchmarky, ale dnes tu máme další. První se týká testu Cinebench R20 a velice jasně ukazuje, o čem bude generace Rocket Lake-S.

Už nějaký ten den víme, že Rocket Lake-S pravděpodobně o fous překonají i nové Ryzeny 5000 s ohledem na jednovláknový výkon, nebo se jim alespoň vyrovnají. To potvrzuje výsledek 636 bodů, ovšem celkových 5725 bodů zase říká, že na desetijádrový Comet Lake-S nám vyšší IPC nových Intelů stačit nebude, natož pak na 12 jader procesoru Ryzen.

Relevantní ale bude srovnání spíše s Ryzenem 7 5800X, který má také 8 jader a ten dle Guru3D dokáže v CB R20 získat 624 a 6112 bodů, čili v celkovém výkonu bude rovněž lepší. Tento procesor přitom stojí 449 USD, a lze tak uvažovat o tom, že nový Intel by rozhodně neměl být dražší. Ale třeba bude stát stejně jako jeho předchůdce 488 USD a Intel nám to patřičně odůvodní ve svých testech, uvidíme. Pokud ale tomu tak bude, Intel si na sebe ušije bič, neboť pak už vstupuje do hry právě Ryzen 9 5900X, který stojí 549 USD a poskytuje mnohem lepší celkový výkon.







Velice podobné výsledky ukazuje vestavěný test v utilitě CPU-Z, v níž Ryzen 7 5800X získává 663 a 6766 bodů, čili jde v podstatě o to samé co v případě Cinebenche.

Ceny souvisejících / podobných produktů: