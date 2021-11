Core i9-12900K v testech DDR4 vs. DDR5, mají nové paměti smysl?

Čili i na deskách, kde jsou zapojeny dva paměťové sloty DIMM ze čtyř, platí výchozí nastavení DDR5-4400, a to s Gear 2, čili s polovičním fyzickým taktem paměťového kontroleru procesoru (DDR4-3200 pracují s Gear 1, čili s poměrem 1:1). Už jen kvůli tomu tak DDR5 nepřicházejí jen o 200 MHz ze svého efektivního taktu, ale především půjde o horší latence.

Core i9-12900K tak byl testován jednak s DDR4-3200 14-14-14-36 Gear 1 a pak s DDR5-4400 36-36-36-72 Gear 2 a asi není třeba zvlášť zdůrazňovat, že DDR5 tu rozhodně nedrží všechny trumfy, nicméně naopak je třeba upozornit, že nám nikdo nepřikazuje paměti DDR5 provozovat na 4400 MT/s s uvedeným časováním, i když to pro DDR4 a jejich 3200 MT/s platí také.

Co se ale dozvíme z testů serveru THW? Zde si nestačí uvést jen dva či tři grafy, neboť výsledky mohou být odlišné. Čistě dle průměru bychom totiž mohli říci, že mezi DDR5 a DDR4 s výchozím nastavením na Alder Lake neexistuje rozdíl.

Pokud jde ale o propady snímkovacích frekvencí, zde už se výsledky liší, a to ve prospěch pamětí DDR5. Tyto výsledky se ale týkají pochopitelně her, vedle nichž tu máme také aplikační testy.

Výkon DDR4 vs. DDR5 v aplikacích je dle testů THW ve své podstatě nejednoznačný, neboť někdy vedou DDR4, jindy DDR5, ovšem to nám může být většinou stejně jedno, neboť rozdíly se stejně pohybují maximálně na hranici statistické odchylky, čili jde doslova o pár procent jako v následujícím grafu.

Čili pokud jde o rendering, práci s videem a podobně, DDR5 nám ve svém výchozím nastavení nenabídnou oproti DDR4 nic navíc. Ve hrách je to trošku jiné, ale také nejde o zásadní rozdíl, který by ospravedlnil pořízení dražších DDR5, zvláště když ty ani nejsou lepší ve všech dílčích testech a někdy jsou na tom naopak lépe paměti DDR4.



I s ohledem na již odkazované testy na CapFrameX tak můžeme tvrdit, že na DDR5 ještě čas nenastal a pokud někdo už dnes či v příštích měsících nechce koupit moduly, které by mu měly vydržet celou řadu let, může se dále spoléhat na DDR4, zvláště když i takové DDR4-4000 v 16GB sadě se dají pořídit třeba za 2200 Kč s daní a už to asi bude za hranicí možností Alder Lake-S fungovat s Gear 1. Ale uvidíme, co dokáží nové Intely s DDR5, které už se budou svým taktem pohybovat na hranici toho, co zvládnou s Gear 2, což by prý mohly být až DDR5-10000