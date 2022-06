Core i9-13900K: o 35 % rychlejší jedno jádro vs. Ryzen 9 5950X?

Srovnání výkonu procesorů Intel a AMD je od generace Alder Lake ještě složitější než dříve, neboť tu máme už dva typy jader, čili pokud se budeme bavit o maximálním výkonu jednoho jádra, myslíme tím v případě nových Intelů pochopitelně ta silnější.

Takových jader (Raptor Cove) budou mít procesory Raptor Lake ovšem stále osm, i když se od nich očekává alespoň nějaké zvýšení výkonu na takt i zvýšení taktů samotných. Více bude slabších jader, a to hned dvojnásobných šestnáct, ovšem jinak má jít stále o stejná Gracemont jako v dnešních procesorech. Raptor Cove by ale mohly konkurenčním Ryzenům značně zatopit, a to zvláště ve hrách, které stejně více než osm fyzických jader těžko využijí, takže zde se může síla velkých jader Intelu naplno projevit.

Co se tedy dozvídáme a od koho? Jde o informace od leakera @OneRaichu , který už dříve informoval o cache procesorů Raptor Lake , ale rovněž o specifikacích Alder Lake, což jsme si mohli později vyhodnotit jako pravdivé informace. Nyní mluví o tom, že Raptor Lake mohou dosáhnout více než 2300 bodů (1 jádro) v Geekbench 5. To by znamenalo o cca 15 - 20 % vyšší výkon ve srovnání s nejlepším modelem generace Alder Lake a o 35 % vyšší výkon oproti nejlepšímu Ryzenu 5000, čili 5950X.

Pokud bychom tato čísla měli aplikovat obecně, pak by to vypadalo, že si vedení s ohledem na jednojádrový výkon spíše zachová Intel, neboť AMD sice také mluví o alespoň 15 % vyšším výkonu, ale právě oproti 5950X. Na 35 % to zatím moc nevypadá, i když zatím ještě nemůžeme soudit a také bude jako vždy záležet na tom, v jaké disciplíně budeme výkony srovnávat.

Intel přitom dosud ještě trošku zaostával ve vícevláknovém výkonu, čili v plné zátěži svých procesorů, ale nyní by už na něj AMD také nemuselo stačit. Vytáhne totiž sice do boje s výrazně vyššími takty snad i s celkově robustnější architekturou s přepracovanou cache, ale počet jader zůstane stejný. Otázka je, co AMD myslelo tím, že odhad o alespoň 15% zvýšení výkonu jednoho jádra je konzervativní.