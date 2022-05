Intel Raptor Lake nabídnou až 68 MB L2/L3 cache

Je pochopitelné, že Raptor Lake nevzbuzují takový zájem, neboť půjde opět o 10nm procesory ve stylu dnešních Alder Lake, i když to neznamená, že si Intel přichystá jen jakýsi refresh, jak bylo jeho dobrým zvykem. Tyto časy, na nichž se podepsala velice chabá konkurence, jsou už pryč, a tak můžeme od Raptor Lake očekávat jednak více jader, i když slabších Gracemont v konfiguraci 8C+16c, nebo také 24C/32T, neboť malá jádra stále nebudou nabízet Hyperthreading. Silná jádra Golden Cove navíc v nové generaci vystřídají modernější Raptor Cove a pak je tu téma konfigurace cache.

V případě L2 pro Gracemont zdánlivě nebylo co řešit, když mají zůstat stejná jako dnes, čili jsme mohli počítat se 2 MB L2 na každý čtyřjádrový klastr. Dnešní Golden Cove pak mají po 1,25 MB L2 cache na jádro a celkem pak procesory Alder Lake nesou v nejlepších konfiguracích 30 MB L3 cache. Jak to má být u nové generace?

Nyní se ukázal (via OneRaichu ) výřez z okna utility CPU-Z, který má ukazovat výbavu procesoru Raptor Lake, a to právě 8C+16c modelu. A jak je vidět, zřejmě není pravda, že jádra Gracemont neprojdou změnami, respektive jejich paměťová výbava. Nemáme tu totiž 4 x 2 MB L2 cache, ale 4 x 4 MB, čili dvojnásobek pro každý čtyřjádrový klastr. V případě silných jader Raptor Cove jsme už měli informace o tom, že se bude L2 cache navyšovat a zde se ukazují 2 MB pro každé jádro.

Vedle toho by se měla zvýšit i kapacita L3 cache, ostatně i malá jádra Gracemont mají nárok na svůj podíl, čili to bude plus 6 MB, neboť se počítá 3 MB na čtyřjádrový klastr. Konfigurace L3 cache se tak v podstatě nezmění, ale bude tu více paměti coby výsledek vyššího počtu jader. Změny se tak odehrají především v oblasti L2 cache, což se mimochodem očekává i od konkurenčních Zen 4