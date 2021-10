Crysis Remastered Trilogy ve videu, jaké má požadavky na hardware?

Crytek tak oprášil všechny tři díly série Crysis, které vypustil do světa v jednom balíčku v ceně 1050 Kč. Nabízí jej přitom obchod Epic Games Store a na Steamu bychom tuto hru hledali marně, ačkoliv jiné tituly jako Crysis Remastered tu jsou, čili jde o další zaplacenou exkluzivitu, respektive tu šlo firmě Epic spíše o to, aby se nedostala na Steam, neboť naopak v nabídce Microsoft Store je také.

Vedle toho je tento titul k dispozici i v PlayStation Store a Nintendo eShop, přičemž k zakoupení jsou i jednotlivé hry z celé trilogie, ale celý balíček za 50 eur je výhodnější, neboť každý díl pořízený zvlášť přijde na 30 eur.

Co se týče hardwarových požadavků, ty jsou k dispozici pouze na Epic Games Store, a tak se jako obvykle nedozvíme, pro co konkrétního nám daný hardware stačí, čili pro jaké rozlišení, kvalitu a FPS. Rozlišení tedy zmíněno je, ale pouze ve vztahu k paměti grafické karty a stojí také za zmínku, že jde o zcela stejný seznam, který platí i pro dříve přestavený titul Crysis Remastered. Čili všechny hry v nové trilogii by měly být víceméně stejně náročné.

Minimální systémové požadavky OS: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3

Paměť: 8GB

Storage: 20GB

Direct X: DX11

GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon 470

GPU Paměť: 4GB v 1080p Doporučený hardware OS: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i5-7600k nebo lepší / AMD Ryzen 5 nebo lepší

Paměť: 12GB

Storage: 20GB

Direct X: DX11

GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Vega 56

GPU Paměť: 8GB v 1080p Coby trilogie graficky oprášených, ale přesto starých her, jde o hardwarově poměrně nenáročný titul. Vývojáři se pak věnují především tomu, jak hra běží na konzolích, neboť původně jsme si mohli s touto výbavou původní tituly vzhledem k jejich náročnosti hrát spíše ve 720p při 30 FPS. V případě moderních Xbox Series X & PlayStation 5 je tu cílová snímkovací frekvence 60 FPS, které je podřízeno i rozlišení oscilující mezi Full HD a 4K díky funkci Dynamic Resolution. Moderní konzole by ale snad měly nabídnout dostatečný výkon na to, aby se rozlišení nemuselo snižovat moc často. Pokud ale někdo němá sestavu či konzoli s dostatečným výkonem, má možnost si Crysis Remastered Trilogy zahrát také na GeForce Now, kde je k dispozici také RTX verze hry, viz NVIDIA . To se tak týká ray tracingu a také technologie DLSS, jejíž podporu NVIDIA ohlásila nedávno

