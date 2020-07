Crytek odloží Crysis Remastered, lidem se nelíbil trailer

Trailer ke hře Crysis Remastered se tak objevil dříve, než měl a pokud opravdu nešlo o záměr ze strany autorů, dá se říci, že jim tím dotyčný leaker v podstatě udělal dobrou službu. Od té doby se dané video rozšířilo mezi mnoho kanálů a objevila se i řada srovnání s původní grafikou, z nichž veřejnost nebyla zrovna nadšena. Crytek tak už ani sám nemusel nový trailer zveřejňovat a také to neudělal, takže negativní reakce nemířily přímo na něj. Namísto toho se studio rozhodlo vydat následující prohlášení

V něm se na úvod píše, že Crysis Remastered bude vypuštěn do světa letos a že řada Crysis také zažije svou premiéru na Nintendo Switch.

Dále už se dozvídáme, že fanoušci řady Crysis si zaslouží kvalitu, a proto se dočkají nového traileru za několik týdnů, což pochopitelně znamená také odsunutí vypuštění hry na trh. Ta tak nepřijde 23. července, ale někdy později, ovšem je otázka, co tvůrci dokáží ve hře změnit za oněch "několik týdnů".

To všechno znamená také pozdější spuštění předobjednávek, ale to se netýká hry pro Switch, neboť v jejím případě už začaly. Dále Crytek potvrdil, že toto rozhodnutí přichází právě jako reakce na ohlasy lidí na uniklý trailer a že se máme těšit na vysoký standard, jaký lze očekávat od her Crysis.

Musíme si tak počkat na to, co se autorům povede vylepšit, ale je zřejmé, že za týdny práce toho nemohou moc stihnout. Těžko připraví detailnější modely či celkové prostředí, vylepší veškeré textury (snad jen pomocí AI by to šlo, pokud to už Crytek neudělal) a prostě změní celou grafiku k nepoznání. Ale uvidíme.

