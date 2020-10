Cyberpunk 2077 je hotový a může do lisoven

Cyberpunk 2077 byl už dvakrát odložen a vedení CD Projekt Red nedávno už nepokrytě nařídilo všem zaměstnancům studia, že budou pracovat i v sobotu a přes čas. Jen tak šlo prý zařídit to, aby byla hra dokončena včas. Nyní je už evidentně v tak dobrém stavu, že mohla být použita ona stará fráze "go gold", která dříve znamenala, že hra byla vypálena ve finální verzi na zapisovatelné CD. Tato CD totiž dříve mívala (i) zlatě zbarvenou záznamovou vrstvu.

Nyní už tak lze opravdu očekávat, že Cyberpunk 2077 přijde na trh 19. listopadu, ovšem to neznamená, že vývojáři si už mohou oddychnout a zase se v sobotu věnovat svým rodinám nebo koníčkům. Vychytávání chyb samozřejmě nekončí, jen už nejspíše nepůjde o záplaty, které se dostanou na finální fyzické kopie, ale do tzv. day-one patch.

To už je v cyklu vývoje dnešních her v podstatě nevyhnutelná věc, neboť nelze ani na okamžik předpokládat, že by taková hra jako Cyberpunk 2077 byla i po vypuštění do lisoven bezchybná a "bugůprostá". Jak už bylo řečeno v úvodu, je v dostatečně dobrém stavu.

Vývojáři si přitom pochopitelně nehodí nohy na stůl ani v listopadu po vypuštění hry na trh. Právě tehdy začne kolotoč nahlašování nových chyb, na něž se dosud nepřišlo a právě tehdy se ukáže, jak kvalitní práci CDPR odvedli v průběhu vývoje. A když nepůjde o chyby, pak to budou nové funkce a DLC. Těšit se můžeme nejspíše na datadisky ve stylu Zaklínače 3 a také na slíbený multiplayerový režim.

Zdroj: Cyberpunk 2077 via Twitter

Ceny souvisejících / podobných produktů: