Cyberpunk 2077 letos na jaře na trh nepřijde

Cyberpunk 2077 měl na trh přijít v průběhu letošního dubna, ovšem ve skutečnosti přijde až na konci léta, a to 17. září, tedy pokud nenastane ještě další odložení. Včera večer tuto skutečnost ohlásilo samotné vedení studia CD Projekt Red

Dozvídáme se také to, že hra je aktuálně v použitelném stavu, a to přesně řečeno "kompletní a hratelná", nicméně stále na ní bude třeba zapracovat. Night City je velké a plné příběhů, obsahu a míst k navštívení, a je to právě tato celková komplexnost, která autory nutí k pokračujícímu testování a opravám chyb. Potřebují tak ještě více času na to, aby byl Cyberpunk 2077 naprostým vrcholem aktuální herní generace.

Máme také očekávat další průběžné informace o tom, jak práce pokračují, jak se budeme blížit k nově stanovenému datu vypuštění na trh.

Cyberpunk 2077 je sci-fi RPG zasazené do dystopického světa budoucnosti. Očekávat můžeme velice kvalitní technické zpracování a hustou příběhovou síť pro jednoho hráče, která slibuje, že se nebudeme nudit ani při opakovaném hraní. Ostatně tvůrci slíbili, že spíše než jednu silnou příběhovou linii ve stylu Zaklínače připravili spletitou síť , jíž se budeme postupně prokousávat a pokud vyloženě nebudeme chtít, další průchod hrou by měl být úplně jiný. Na druhou stranu, příběh bude oproti Zaklínači 3 celkově kratší.

Majitelé GeForce RTX se také mohou těšit na ray tracing, který by v případě odrazů měl do města budoucnosti velice dobře zapadnout.

Takže uvidíme, snad už je datum 17. září opravdu konečné.

Ceny souvisejících / podobných produktů: