Cyberpunk 2077, update 2.0 a Phantom Liberty: až 90% zátěž 8jádrových CPU

Fanoušci hry Cyberpunk 2077 se dočkají velkého updatu 2.0 a obsahového rozšíření Phantom Liberty už za 2 týdny, konkrétně 26. září 2023. Jeden z vývojářů CDPR včera na svém účtu na Twitteru (kde se prezentuje coby "Lead Scene Programmer CD PROJEKT RED S.A.") uvedl poměrně zajímavé info, že před příchodem updatu 2.0 a Phantom Liberty by bylo dobré si v PC zkontrolovat stav systému chlazení, protože nově bude hra více využívat potenciál vícejádrových procesorů a konkrétně 8jádrové bude moci zatížit až z 90 %. Doporučil spustit Cinebench nebo něco podobného pro ověření stability:

Filip Pierściński / CDPR:

"Before release CP2077 2.0 and PL please check conditions of your cooling systems in PC. We use all what you have, so workload on CPU 90% on 8 core is expected. To save your time please run Cinebench or similar and check stability of your systems ;-)"

A zároveň k tomu připojil známý videoklip "Fire" od Scooteru, což by mohlo být vtipné pro zveřejnění v uzavřené skupině, ale ne takto veřejně. Začaly se tak samozřejmě objevovat i vyplašené komentáře, zda to znamená, že po updatu bude potřeba i pro hraní základní hry (bez Phantom Liberty) výkonnější procesor nebo zda bude moci dojít k poškození PC.

Before release CP2077 2.0 and PL please check conditions of your cooling systems in PC. We use all what you have, so workload on CPU 90% on 8 core is expected. To save your time please run Cinebench or similar and check stability of your systems.https://t.co/TWOAkP0ONu — Filip Pierściński (@FilipPierciski) September 11, 2023

Takže se není co divit, že před chvílí (18 hodin po zveřejnění původního příspěvku) napsal nový tweet o tom, jak chtěl jen poukázat na potřebu průběžně kontrolovat systém chlazení v PC. A ubezpečuje, že by hra měla nadále dobře běžet s ohledem na jimi již dávno zveřejněné HW požadavky a že Cyberpunk 2077 po updatu 2.0 a ani Phantom Liberty nezpůsobí poškození PC.





Follow-up to my previous tweet. My intention was to highlight the need to maintain your cooling systems and check them regularly. Neither Cyberpunk 2077 after 2.0 nor Phantom Liberty will melt your PCs. Game will perform well on recommended hardware. https://t.co/o2lNwZAFle pic.twitter.com/LmBePDfhY5 — Filip Pierściński (@FilipPierciski) September 12, 2023





V diskuzi také padla otázka , zda těch 90 % u 8jádrových procesorů zohledňuje HT/SMT, tedy v tomto případě 16 vláken, což potvrdil, že to hra bude nově nativně podporovat a nebudou tak už potřeba modifikace.