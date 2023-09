Cyberpunk 2077, update 2.0 vyjde 21. září, nový cinematický trailer na Phantom Liberty

Celý stream měl necelých 40 minut (pokud jej chcete zhlédnout celý, najdete jej na konci této aktuality, kde si jej můžete pustit), takže to vezmeme postupně a začneme novým cinematickým trailerem, jenž se zaměřuje na postavu Solomona Reeda, kterou ztvárňuje herec Idris Elba.

Pokud by Vás zajímalo, jak Idris výše uvedený trailer komentuje, najdete to v tomto videu . Zajímavější je ale až část, kde více přibližuje charakter Solomona Reeda a mluví o tom, jaké to bylo jej hrát: