Další Alder Lake-S a B660/H610 prý už 5. ledna, H670 bude asi později

Procesory Alder Lake-S se zatím dostaly na trh jen jako hybridní modely se dvěma typy jader, které v podstatě vyžadují systém Windows 11, aby fungovaly korektně. Často se můžeme pozastavit nad jejich spotřebou, která může být v maximální zátěži opravdu vysoká, ale reálně to často nebývá tak hrozné, ovšem desky dostupné zatím jen s čipsetem Z690 jsou drahé, což pak při rozhodování může nahrávat konkurenci. Ještě je tu téma nedostupných DDR5, ale to nemá velkou cenu rozmazávat, když tu prostě stále máme DDR4.

Nyní ale už čekáme na zbylé Alder Lake-S, které přijdou i s druhým známým čipem, jenž nebude mít už žádná slabší jádra. Čili tím se zcela vymaže téma plánování procesů a zda se ty správně přiřazují výkonnějším a slabším jádrům dle potřeby a především pak už půjde i o levnější procesory konkurující firmě AMD tam, kde sama nemá na trhu žádnou moderní alternativu. Očekáváme šestijádrový Core i5 za cenu kolem 200 USD a pak řadu čtyřjádrových Core i3, vedle nichž tu budou i levnější základní desky. Až poté by se tak mohla generace Alder Lake začít rozšiřovat a také až poté by mohla přijít reakce firmy AMD, která vzhledem k výše řečenému zatím reagovat ani nemusela.

MSI B660M Mortar

Dle ITHome máme počítat s tím, že desky střední třídy s B660 a low-endové s H610 přijdou na trh 5. ledna, čili pouhý den po ohlášené prezentaci Intelu spojené s CES 2022. To by tak mělo znamenat, že 5. ledna budou na trh vypuštěny i zbylé procesory, neboť bez nich by spuštění prodeje levnějších desek nemělo velký smysl.

Špatná zpráva je, že dané desky s B660 a H610 mají být během ledna ještě spíše nedostatkové, což se odrazí i na cenách a my máme očekávat vyšší částky v porovnání s generací desek s B560 a H510. A co se týče desek s H670, ty by mohly přijít na trh až někdy později, ale to už snad nebude velký problém, neboť dle následující už známé tabulky od TPU bude B660 sice slabší než H670, ale potenciálně na výsledných deskách výrazně levnější.