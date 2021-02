Další bezchybné přistání, Perseverance dosedl do kráteru Jezero

Oficiální stream televize NASA už začal, přičemž nyní probíhají různé debaty na téma Perseverance, jeho přistání a následné mise. O roveru toho bylo na našich stránkách řečeno už mnoho, stačí si vyhledat příslušné heslo Mars 2020 , které ukáže samozřejmě i jiné výsledky, ovšem heslo Perseverance už vyhledá opravdu relevantní odkazy, z nichž můžeme zjistit i to, že právě v údolí zvaném Perseverance se dříve pohyboval i rover Opportunity, než se navždy odmlčel.

Perseverance přistane ve stejném stylu jako stále aktivní rover Curiosity, přičemž NASA se pokusí o nebývalou přesnost s ohledem na místo dosednutí. Od lodi se nejdříve oddělí ochranná kapsle se samotným roverem a jeho raketovým jeřábem, která bude následně řízena tryskami pro správné natočení brzdit o atmosféru z rychlosti kolem 20.000 km/h až na 1500 km/h a v ten moment se otevře padák, aby nedlouho na to byla odhozena již nepotřebná zátěž v podobě tepelného štítu.

- klikněte pro zvětšení -

Díky tomu bude mít rover i výhled na terén pod sebou, který bude moci mapovat, aby se zorientoval. V pravý čas při rychlosti kolem 320 km/h se už oddělí od krytu s padákem raketový jeřáb s podvěšeným roverem a začne sestup bržděný raketovými motory. Nakonec se jeřáb snese těsně nad povrch planety a na lanech zavěšený rover na něj měkce dopadne rychlostí už jen 3 km/h. Poté se lana uvolní a nepotřebný jeřáb odlétne pryč.

Právě během zhruba sedmi minut, čili zhruba od sestupu do atmosféry až po dosednutí roveru, se může pokazit spousta věcí, které NASA už nijak neovlivní a obsluha může leda s nehty mezi zuby čekat na výsledek, čili na to, zda se rover po dosednutí ozve, nebo ne. Jistě je tu ale ta výhoda, že stejný postup či styl přistání už jednou fungoval, čili je zřejmé, že pokud výbava neselže, můžeme počítat s dalším úspěchem.

To se ale nakonec s jistotou dozvíme asi až někdy po 22. hodině, a tak doufejme, že Perseverance nepotká osud evropského modulu Schiaparelli , který nakonec přistál také, ale rychlostí přes 500 km/h.

Dle nejnovějších informací se sestupový modul s roverem oddělí od lodi přesně ve 21:38 našeho času a asi deset minut na to vstoupí do atmosféry. Od té doby se začne počítat 410 sekund, čili necelých sedm minut, než Perseverance dosedne na svá kola. Nebudeme si to ale kazit tím, že ve skutečnosti už to bude asi 11 minut stará minulost vzhledem k tomu, jak dlouho k nám aktuálně cestuje signál od Marsu.



- první snímek roveru Perseverance z Marsu -

To nakonec rover dokázal, měkce dosedl na povrch Marsu a zakrátko poslal první snímek od jedné z kamer HazCam.

