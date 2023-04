Další overclocking 56jádrového Xeonu: spotřeba 922 W a více než 4 GHz

Ve výchozím stavu měl Xeon w7-2495X takt 3,0 GHz na všech jádrech a dosahoval v benchmarku CineBench R23 výkonu zhruba 37,8 tisíc bodů. Jeho spotřeba v zátěži dosáhla hodnoty 230 W (připomeňme, že má 225W PBP a 270W MTP) a teplota činila 45 °C. Frekvenci všech jader se ale povedlo zvýšit o 60 % na celkových 4,8 GHz, což posunulo výkon na 55,5 tisíc bodů (+47 %). Spotřeba se dostala na 654 W (+184 %) a teplota měla být údajně 104 °C. Specifikace Intelu ale hovoří o limitu 94 °C, takže tady máme nějakou nesrovnalost.

Zajímavější pak bylo 56jádro. V základní konfiguraci s taktem 1,9 GHz dosahoval 61,4 tisíc bodů ve výše zmíněném benchmarku, jeho spotřeba v zátěži činila 370 W a teplota se povalovala kolem nepříliš vysoké hodnoty 48 °C. Overclocking ale vyhnal takt všech jader až na hranici 4,2 GHz (+121 %) a výkon na 101,4 tisíc bodů (+65 %). Moc hezké to ale nebylo se spotřebou, která se dostala až na 922 W. Je to sice výrazně méně než u výše zmíněného extrémního overclocking, kde to bylo skoro 1,9 kW, ale i tak je to hodně vysoká hodnota. Zde už procesor běžel na své maximální papírové teplotě 99 °C. Připomeňme ještě, že Noctua nedávno prezentovala, jak její vzduchový chladič dokáže zvládnout tento Xeon se spotřebou vyhnanou na 700 W