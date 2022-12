Další problém Facebooku: zneužívání Marketplace může vyjít až na 11,8 mld. USD

Meta má jeden problém za druhým a po nedávné Marketplace. Zde mohou lidé kupovat a prodávat své věci, čímž je konkurencí tradičním serverům, jako jsou např. eBay nebo naše Aukro a SBazar. Komisi se nelíbí, že Facebook zde využívá provázání samotné sociální sítě s Marketplace a uživatelé sítě dle Margrethe Vestager, šéfky antimonopolního úřadu EU, nemají jinou možnost, než tuto platformu využít, protože jsou před ni automaticky postaveni, ať chtějí nebo ne.

má jeden problém za druhým a po nedávné žalobě v Africe za podněcování k násilí tu máme potenciálně velmi významný problém v Evropské unii. Evropská komise otevřela vyšetřování Mety v červnu 2021 ohledně zneužívání dominantního postavení tržiště. Zde mohou lidé kupovat a prodávat své věci, čímž je konkurencí tradičním serverům, jako jsou např. eBay nebo naše Aukro a SBazar. Komisi se nelíbí, že Facebook zde využívá provázání samotné sociální sítě s Marketplace a uživatelé sítě dle Margrethe Vestager, šéfky antimonopolního úřadu EU, nemají jinou možnost, než tuto platformu využít, protože jsou před ni automaticky postaveni, ať chtějí nebo ne.

Těmto nařčením se pochopitelně Facebook brání a považuje je za nezaložené na žádné hmatatelné skutečnosti. Obecně problémem je dle komise to, že tyto informace může Facebook využít ke zvýhodnění své pozice na trhu podobných služeb a naopak k znevýhodnění těch ostatních. To se např. může týkat reklam konkurenčních služeb na platformách Mety, jako je Facebook nebo Instagram. Pokud by došlo k nejhoršímu a Meta byla uznána vinnou z těchto monopolních praktik, hrozila by jí pokuta až ve výši 10 % celoročního obratu. Tak vysoko to asi nedojde, ale pokud ano, z posledních 4 čtvrtletí měla Meta příjmy 118 mld. USD, takže pokuta by při dnešních číslech teoreticky mohla činit až 11,8 mld. USD. Zde připomeňme, že za posledních 12 měsíců měla Meta zisky ve výši 28,8 mld. USD, takže pokuta by mohla činit až 41 % čistých zisků.