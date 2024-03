Další test CPU Intel Core i9-14900KS ukázal delid i spotřebu přes 430 W

Core i9-14900KS řady Raptor Lake Refresh, která by měla posunout frekvence modelu i9-14900K o dalších 200 Hz výše. To znamená, že za ideálních podmínek by procesor mohl dosáhnout frekvence až 6,2 GHz. Není to tak dávno, co unikl test, kdy si toto CPU

Už dlouho se ví, že Intel plánuje extrémně výkonný procesorřady Raptor Lake Refresh, která by měla posunout frekvence modelu i9-14900K o dalších 200 Hz výše. To znamená, že za ideálních podmínek by procesor mohl dosáhnout frekvence až 6,2 GHz. Není to tak dávno, co unikl test, kdy si toto CPU bralo zhruba 410 W , a nejnovější test se dostal ještě o něco výše.

Se spotřebami je to dost ošidné. Zatímco základní PBP se týká základních frekvencí (proto se také tak snadno vytváří "superúsporné" procesory, kterým se jen sníží základní frekvence), MTP pak už hovoří o maximech včetně funkcí Turbo. Víme, že např. Core i9-14900K má PBP na hodnotě 125 W a MTP na 253 W, nicméně Core i9-13900KS byl na 150W PBP a 253W MTP. Tento procesor ale disponuje právě i speciálním extrémním režimem s nejvyššími frekvencemi, který si oficiálně může vzít 320 W (tedy dokonce nad hodnotu MTP). Otázkou ale je, jaké hodnoty to budou u nového Core i9-14900KS. Dosavadní testy nám tohoto totiž zatím moc neřekly a víme jen to, že PBP bude 150 W. Jenže to je zrovna ta spotřeba, která nás z dané trojice dnes zajímá asi nejméně.



Problémem je totiž to, že některé základní desky mají už ve výchozím stavu tyto limity pro procesory deaktivovány (lépe řečeno nastaveny na nejvyšší hodnotu 4096 W), takže CPU se pak neřídí svými limity nastavenými Intelem. A Pakhtunov, který se postaral o nejnovější úniky, měl právě takovou základní desku. Asus Apex Encore Z790 má v automatickém režimu nastaven právě max. limit přes 4 kW, takže dosažené spotřeby v těchto testech nám moc neřeknou o tom, na jaké spotřebě by tento procesor měl oficiálně maximálně běžet, když mu základní deska dovoluje tyto standardní limity obcházet.

Výsledkem bylo, že v benchmarku Cinebench se procesor dostal na spotřebu 376 W a teplotu 85 °C. V Y-Cruncher se spotřeba dostala dokonce na 432 W a teplota pak činila 89 °C. Pakhtunov pak provedl delid procesoru, tedy ho zbavil IHS. Spotřeba CPU pak mírně klesla stejně jako teploty. V prvním případě šlo o spotřebu 366 W a teploty 75 °C, což je dobrých 10 °C dolů. V případě druhého testu šla spotřeba na 409 W, teplota pak činila 82 °C. Zde je ještě dobré připomenout, že frekvence se dostala "jen" na 5900 MHz a Hyper-Threading byl vypnutý, vše tedy běželo na 24 vláknech 24 jader, nikoli na 32 vláknech.

Podle posledních informací by mělo dojít k představení tohoto procesoru ve čtvrtek 14. března.