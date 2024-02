Procesor Intel Core i9-14900KS v uniklém testu bral až téměř 410 W

Core i9-14900KS. Informace o tomto procesoru už několikrát

Dobře víme, že procesory Intel Raptor Lake a novější Raptor Lake Refresh nejsou zrovna moc úspornými čipy. Jejich spotřeby jsou dost vysoké a s napětím se očekává, kam se dostane vrcholný model. Informace o tomto procesoru už několikrát unikly od různých prodejců a prozatím víme, že zatímco Core i9-14900K má 125W PBP (dříve TDP), 253W MTP a maximální Turbo na 6,0 GHz, Core i9-14900KS by s maximální frekvencí mělo jít ještě o 200 Hz výše na 6,2 GHz. Hovořilo se o vyšší 150W PBP a nejnovější únik z OCCT toto znovu potvrzuje (jde o test stability při vysokém zatížení). Ten proběhl na základní desce MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI (MS-7D91) s chipsetem Intel Z790, měli jsme tu 32 GB DDR5-6000 (Team Group UD5-6000 s čipy od SK Hynix). Grafickým čipem byl integrovaný Intel UHD Graphics 770.

Co jsme se tu tedy dozvěděli? Během testu měl procesor opravdu velmi vysokou průměrnou teplotu 97 °C, maximem bylo 101 °C. Není ani divu, když si celé CPU v průměru bralo necelých 332 W a ve špičce se přiblížilo ke 410 W. To ale neznamená, že tolik bude brát i standardní verze, neboť zde byl posunut limit PL1 i PL2 na téměř 4100 W. Šlo tedy o procesor, kterému bylo umožněno běžet rychleji (v podstatě bez limitů spotřeby) než ve standardním nastavení. Únik nám tedy nadále neodpověděl na otázku, zda i9-14900KS bude mít 253W MTP, nebo zda bude mít proti i9-14900K také zvýšenou hodnotu, jako se to stalo u PBP.



Procesor s posunutými limity běžel v průměru na frekvencích 5,55-5,6 GHz na P-Core a 4,4-4,45 GHz na E-Core, jejich maximální frekvence byly okolo 5,9 GHz u P-Core a necelých 4,5 GHz u E-Core. Procesor se za celou dobu nedostal do Thermal Velocity Boostu (další zvýšení taktu, pokud to dovoluje teplota), i proto se žádné z jader nikdy nedostalo přes hranici 6 GHz. Bohužel více detailů o použitém chlazení nemáme.