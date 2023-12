Data z ECC naznačují možný příchod Radeonů RX 7600 XT, RX 7700 a RX 7800

AMD postupně uvádí nové grafické karty s architekturou RDNA 3, nicméně v nabídce stále docela zeje díra mezi Radeonem RX 7600 v nižším mainstreamu a RX 7700 XT ve vyšším. Data z komise Eurasian Economic Commission (ECC) nicméně naznačují, že se připravují další modely, které si AMD nechalo zaregistrovat. To ale nemusí znamenat, že se také představí. Každopádně možné novinky jsou tu tři, a to Radeon RX 7600 XT, RX 7700 a RX 7800. Pokud budou všechny uvedeny, nabídka bude až na low-end v podstatě kompletní. Navíc to není poprvé, co se mluví o

Radeon RX 7600 Radeon RX 7700 XT

Radeon RX 7800 XT Počet CU

32 54

60 Počet jader

2048 3456

3840 Počet tranzistorů 13,3 mld. 28,1 mld. 28,1 mld. Game Clock

2250 MHz 2171 MHz 2124 MHz Boost Clock

2655 MHz

2544 MHz 2430 MHz FP32 TFLOPS

21,75 TFLOPS 35 TFLOS 37 TFLOPS Spotřeba

165 W 245 W 263 W Infinity Cache

32 MB 48 MB 64 MB Kapacita pamětí

8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Šířka sběrnice

128-bit 192-bit 256-bit Rychlost pamětí 18 Gbps 18 Gbps 19,5 Gbps Paměťová propustnost 288 GB/s 432 GB/s 624 GB/s Efektivní paměťová propustnost 477 GB/s

1995 GB/s

2708 GB/s

V tabulce výše jsou technické specifikace nynějších modelů a mezi RX 7600 a RX 7700 XT se nabízí místo pro dva chybějící modely (RX 7600 XT a RX 7700) bez problémů. Modely s cca 2500 a 3000 stream procesory by si tu jistě našly své místo, velkou otázkou by ale bylo, z jakých čipů by se něco takového mohlo poskládat. Radeon RX 7700 je asi nejjasnější (nejpravděpodobnější, jak by asi mohl vypadat), tam se dá ještě více ořezat stávající čip Navi 32, snížit tedy počet procesorů. Zda se bude sahat i na paměť (snížit kapacitu a šířku sběrnice), to můžeme jen hádat, osobně bych se k této možnosti asi nepřikláněl.

Více záhady by bylo okolo Radeonu RX 7600 XT. Tam se se stávajícím čipem už počet stream procesorů navyšovat nedá. O paměťové sběrnici jsme už mluvili a má-li mít skutečně 10 nebo 12 GB paměti, pak tu máme dvě možnosti. První je zachování čipu Navi 33 a 2048 stream procesorů, pravděpodobně s vyšším taktem, a dále by zde tedy bylo více paměti, ale na užší sběrnici. Druhou možností je ještě více ořezaný čip Navi 32 z vyšších modelů, což by umožnilo navýšit počet stream procesorů i (v zásadě již potvrzené) množství paměti, přičemž by ale současně bylo možné použít širší 160, resp. 192bitovou sběrnici místo jejího zužování. Ke které možnosti se více přikláníte vy?

No a nakonec je tu největší záhadou Radeon RX 7800. Pro ten se tu naopak moc místa nenachází, neboť RX 7700 XT a RX 7800 XT jsou těsně vedle sebe. Přesto je tu více možností, jak z toho vybruslit ven. Nabízí se relativně podobný čip bez většího snižování počtu jader, ale skrouhnutí paměti na úroveň RX 7700 XT (tedy podobný hrubý výkon, ale slabší paměti - jakási RX 7800 XT s horší pamětí), nebo naopak větší seříznutí čipu se snížením počtu jader a zachování velké paměti (jakýsi RX 7700 XT s lepší pamětí). Ale může jít také o kombinací obojího. Jak to vidíte zde?