Daymak Spiritus: elektromobil s palubním systémem i pro těžbu kryptoměn

Samozřejmě však nestačí samotná schopnost těžit kryptoměny, ostatně pro Bitcoin nám na rozdíl od Etherea dnes stačí už kdejaká kalkulačka či starý osmibit . Musí to mít pro provozovatele smysl, čili jde jednak o celkový výkon a pak samozřejmě i o efektivitu, abychom na energiích nezaplatili více, než vyděláme.

Daymak k tomuto účelu využije svou kryptoměnovou platformu Nebula , která zahrnuje i peněženku a bude běžet na palubním počítači, na němž si vybereme, kterou kryptoměnu chceme těžit. Bohužel se ale zatím vůbec nedozvíme to, jaký hardware k tomu chce výrobce použít a jaký ten bude mít v případě různých podporovaných kryptoměn hashrate. Je ale zřejmé a výrobce to potvrzuje, že automobil bude těžit jen v případě, že bude zaparkovaný a napojený na zdroj energie, neboť by nemělo žádný smysl si při jízdě vycucávat baterie těžbou.