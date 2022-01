DDR5-8888 CL88-88-88-88: nový rekord pamětí G.Skill na desce Asus

Paměti DDR5 ještě nestačily moc zaujmout a rozšířit se, což lze přičíst jednak jejich nedostatku v modulech DIMM, který ovlivňuje i ceny a pak také tomu, že jsou zatím určeny jen pro jednu platformu, a sice Alder Lake, která navíc může využít i staré DDR4, jež navíc v poslední době výrazně zlevňují. Navíc se nám tu přihodilo i to, že nový paměťový standard se neobjevil nejdříve v serverech či alespoň na HEDT platformě, kde by se vyšší cena mohla o to lépe rozmělnit v celkových nákladech. Nastoupil po boku běžných desktopových a mobilních procesorů pro PC, kde se pochopitelně nesetká s nejvřelejším přijetím, zatímco na první serverovou platformu pro DDR5 si počkáme nejspíše až do druhé poloviny roku.

Firmy se ale snaží zaujmout potenciální zákazníky, a to i pomocí výsledků extrémního přetaktování, což je i tento případ, kdy profesionální overclocker lupin_no_musume z týmu ROG. Zde ovšem už ve službách firmy G.Skill provozoval její paměti Trident Z5 DDR5 na desce ASUS ROG Maximus Z690 APEX s procesorem Intel Core i9-12900K na nastavení DDR5-8888 CL88-88-88-88.

Jako obvykle tu hlavní roli hrál tekutý dusík, který do hlubokých minusových teplot ochlazoval jak procesor, tak i samotné paměti. Překonán tak byl předchozí rekord, a sice DDR5-8704 z listopadu minulého roku a nový byl již validován utilitou CPU-Z





Zatím tak jde o výsledky extrémního přetaktování, ovšem paměti DDR5 by měly později podobné nebo i výrazně vyšší frekvence nabídnout i pro běžný provoz. Však už loni na jaře se mluvilo o pamětech DDR5-10000 s fyzickým taktem 5 GHz. Takové ale pochopitelně nenastoupí na trh hned, ale nemuselo by to dlouho trvat, ostatně už v roce 2025 by se mohla teoreticky objevit první platforma pro paměti DDR6, jejichž standard by měl být dokončen o rok dříve. V takovém případě by byl cyklus pamětí DDR5 poměrně krátký.

