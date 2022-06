DDR5 moduly zlevňují, ceny DRAM budou dle TrendForce celkově klesat

Rozdíl mezi AMD a Intelem je v tomto případě ten, že AMD své nové procesory nabídne pouze pro paměti DDR5, kdežto Intel bude ještě podporovat staré DDR4. Nové desky by sice měly moduly DDR4 podporovat už spíše jen výjimečně, ale neměl by být problém využít s novými procesory starší desky pro DDR4, což by se dalo považovat za výhodu, kdyby byly paměti DDR5 výrazně předražené a jejich využití by nestálo za to.





Pryč je však nabídka předražených modulů DDR5, neboť dnes máme možnost si pořídit základní 16GB kit DDR5-4800 již za cca 2500 Kč (Kingston KF548C38BBK2-16) a jen trošinku dražší je jeho 5200MHz verze. Nicméně slabší sady pamětí DDR4 začínají na velice podobných částkách, ovšem jde již o 32GB kapacity.

Ani za základní 32GB sady DDR5 ale už nezaplatíme tolik jako na začátku roku. Během jarních měsíců jejich ceny postupně klesaly a nyní lze nejlevnější z nich jako Kingston KF548C38BBK2-32 pořídit již od 4300 Kč s daní, což je cena, za niž jsme před cca rokem mohli běžně koupit 32GB DDR4-3200. DDR5 tak stále zůstávají dražší než DDR4, ovšem ceny jsou už mnohem příznivější.

Dle společnosti Micron , ale i širokého povědomí o situaci na začátku prodeje pamětí DDR5, se na vysokých cenách a nedostupnosti podepsal především nedostatek součástek pro napájecí obvody modulů. Ty jsou v případě DDR5 umístěny právě již na samotných modulech, čili tento problém se pamětí DDR4 netýkal a týkat nemohl. Tento problém letos postupně mizí a rovněž je třeba připomenout, že výrazně klesl zájem o nová PC, a tedy i o paměti. Co ale k vývoji cen může říci TrendForce

Dle TrendForce v 2. kvartálu, který se už chýlí ke konci, klesne nejvíce cena právě DDR5 pro PC, a to o 3 až 8 procent, zatímco růst byl zaznamenán pouze u grafických pamětí o 0 až 5 procent. V příštím kvartálu už ale má jít ve všech případech o pokles, přičemž DDR4 a DDR5 si vymění své tempo a celkově půjde o trošku svižnější zlevňování o 3 až 8 procent.

TrendForce v případě PC opět zmiňuje "vytrvale chřadnoucí poptávku", která přinutila OEM výrobce PC upravit své cíle a způsobila značný růst skladových zásob příslušných pamětí DRAM. Stále tu tak bude nadbytek pamětí, což způsobí pokles jejich cen, samozřejmě pokud se nestane něco neočekávaného jako dříve v tomto roce

V případě grafických pamětí se rovněž zvyšují skladové zásoby a budoucí poptávka je nejistá, přičemž aktuálně slábne. Pokud ovšem dodavatelé nezaznamenají zlepšení dodávky díky poklesu cen ve třetím kvartálu, budou se prý pak snažit udržovat ceny na stejné úrovni.