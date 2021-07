Dell představil svou první 4K webkameru UltraSharp. Stojí majlant

Webkamery, které by uměly nahrávat ve 4K, jsou na trhu stále raritou. Jednou z výjimek je model Logitech Brio 4K , kterému nyní přibyla konkurence. Dell totiž tento týden představil novinku UltraSharp Webcam (WB7022), která se chce stát jednou z nejkvalitnějších webkamer na trhu. Umí nahrávat v rozlišení až 3840 x 2160 pixelů neboli 4K, které mnohonásobně překonává běžné webkamery integrované v noteboocích či monitorech. Vzhledem k tomu, že význam videohovorů a videokonferencí od koronavirové krize výrazně vzrostl, se může kvalitní webkamera hodit. Mějte ovšem na paměti, že většina komunikačních platforem běžně používaná ve firmách či školách není připravena na 4K – např. Microsoft Teams a Skype podporují maximálně rozlišení 1080p (Full HD).

Rozlišení 4K není vhodné ani pro živé streamování. Snad jediný případ, kdy může dávat smysl, jsou youtubeři a další tvůrci obsahu, kteří video nejprve nahrají lokálně a následně uploadují na internet. Ti ovšem stejně většinou dávají přednost digitálním fotoaparátům, které svou kvalitou překonávají webkamery a přináší mnohem větší flexibilitu. Pokud byste se přece jen rozhodli pro nákup 4K webkamery, pojďme se podívat, co vlastně nový model UltraSharp umí. Uvnitř podlouhlého hliníkového těla se ukrývá CMOS snímač Sony STARVIS, před kterým najdeme víceprvkový objektiv. Díky třem nastavením zorného pole (65, 78 či 90 stupňů) a 5nísobnému digitálnímu zoomu lze nastavit, kolik toho protistrana uvidí. S tím souvisí také technologie založená na AI, která sleduje pohyb osoby a umísti ji vždy do středu záběru.

Připraveny jsou i další funkce pro vylepšení obrazu, jako je podpora HDR, redukce šumu nebo automatická korekce světla. Snímkovací frekvence dosahuje až 60 fps, ale pokud přepnete do 4K, budete se muset spokojit se 30 fps. K ochraně soukromí slouží magnetický kryt objektivu. Kameru můžete používat pro přihlášení přes Windows Hello. Pomocí senzoru přiblížení kamera detekuje, zda se nachází poblíž počítače. Pokud ano, rozsvítí displej, naopak při odchodu může počítač uzamknout. K upevnění kamery slouží magnetický držák, případně lze využít také stativ. Dell UltraSharp Webcam (WB7022) se začala prodávat v USA, kde stojí 200 dolarů, v přepočtu 4 300 Kč bez DPH. To navíc kvůli absenci integrovaného mikrofonu možná nebude jediná investice.



Technické parametry webkamery Dell UltraSharp Webcam (WB7022) Kvalita videa 4K Ultra HD při 24/30 fps

Full HD při 24/30/60 fps

HD při 24/30/60 fps Rozlišení snímače 8,3 MPx Druh snímače Sony STARVIS CMOS FOV 65°, 78°, 90° Digitální zoom až 5násobný Automatické vylepšení obrazu Advanced Digital Overlap (DOL) HDR

Video Noise Reduction (3D+2D) Automatické vyvážení bílé AI Auto-Framing Mikrofon ne Biometrické přihlášení Windows Hello

Dell Express Sign-in Certifikace Microsoft Teams, Zoom Rozměry 42 mm x 90 mm

Materiál anodizovaný hliník Konektivita USB-A (adaptér USB-C na USB-A v balení)

Ceny souvisejících / podobných produktů: