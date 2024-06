Dell XPS 13 se Snapdragonem X Elite vydrží 27 hodin na baterku, o 9 hodin více než s Intelem

Qualcomm Snapdragon X Plus a Elite. Jejich velkou výhodou by měla být vyšší efektivita, a tedy i výdrž na baterii. O kolik přesně budou úspornější, to se teprve uvidí, zatím to vidíme na papírových hodnotách. Např. Dell a jejího tradičního notebooku XPS 13. Zde si lze vyskládat několik konfigurací a pokud se podíváme na tu s Intel Core Ultra 7 155H (16 jader, max. 4,8 GHz) a Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12 jader, max. 4 GHz), vybavíme je na stejných 16 GB RAM (LPDDR5X-7467 u Intelu, LPDDRX-8448 u Qualcommu) s 512GB SSD a 13,4" Full HD+ displejem s rozlišením 1920×1200 pixelů s frekvencí 30-120 Hz a max. jasem 500 nitů, dojdeme ke značně rozdílným papírovým výdržím.

Architektura ARM si brousí zuby a chce překonat x86, k čemuž by měly dopomoci nové procesory. Jejich velkou výhodou by měla být vyšší efektivita, a tedy i výdrž na baterii. O kolik přesně budou úspornější, to se teprve uvidí, zatím to vidíme na papírových hodnotách. Např. Asus Vivobook S 15 OLED má se Snapdragonem výdrž 18 hodin, zatímco s Intelem 16 a s AMD dokonce jen 14 (ve Vivobook S 16). Zajímavější je to u společnostia jejího tradičního notebooku. Zde si lze vyskládat několik konfigurací a pokud se podíváme na tu s Intel Core Ultra 7 155H (16 jader, max. 4,8 GHz) a Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12 jader, max. 4 GHz), vybavíme je na stejných 16 GB RAM (LPDDR5X-7467 u Intelu, LPDDRX-8448 u Qualcommu) s 512GB SSD a 13,4" Full HD+ displejem s rozlišením 1920×1200 pixelů s frekvencí 30-120 Hz a max. jasem 500 nitů, dojdeme ke značně rozdílným papírovým výdržím.

Dell totiž tvrdí, že XPS 13 s Intelem při přehrávání videa v aplikaci Netflix s jasem nastaveným na 150 nitů a zapnutou Wi-Fi vydrží 18 hodin přehrávání videa. To je hodně slušná doba. V případě verze se Snapdragonem je ale udávaná výdrž dokonce 27 hodin, tedy o 9 hodin déle. To je o celou polovinu. Uvážíme-li, že notebook má 3článkový 55Wh akumulátor, tak průměrná spotřeba při přehrávání videa za daných podmínek lehce překračuje 3 W u verze s Intelem a u varianty se Snapdragonem to je pak kousek nad 2 W. A to se bavíme o celém notebooku včetně displeje. Pro zajímavost, QHD verze s Intelem vydrží ve stejném nasazení jen 13 hodin (průměrně přes 4,2 W), tam je ale nutné vzít do úvahy i to, že má vedle většího rozlišení displeje také větší 64GB RAM. Tento notebook měří 295,4×199,1×15,3 mm a váží 1,19 kg.



Pokud jde o cenu, zde se opět ukazuje, že výrobci naceňují verze se Snapdragonem výše než s procesory AMD nebo Intel. Zda za to může vyšší cena těchto procesorů nebo něco jiného, nevíme. Každopádně výše zmíněná konfigurace s Intelem stojí v USA 1149 USD, zatímco verze s Qualcommem je dražší o 13 %, stojí 1299 USD. Budou si lidé tolik připlácet za vyšší výdrž nebo ne?