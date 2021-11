Denuvo odmítá pracovat na nových Alder Lake, jak to řešit?

Denuvu, ale prostě o Digital Rights Management (DRM) softwaru, ale že jde (přinejmenším mnohdy) o tento konkrétní software, to je zřejmé už ze seznamu konkrétních her, kde figurují tituly od firem EA, Ubisoft, Bethesda, Square Enix či Sega.

Následující seznam her má mít problém s DRM ochranou pod Windows 11, přičemž tučně jsou zvýrazněny ty, které by měly být opraveny někdy uprostřed tohoto měsíce poté, co dorazí záplaty pro Windows 11.

Anthem



Bravely Default 2



Fishing Sim World



Football Manager 2019



Football Manager Touch 2019



Football Manager 2020



Football Manager Touch 2020



Legend of Mana



Mortal Kombat 11



Tony Hawks Pro Skater 1 and 2



Warhammer I



Assassin’s Creed: Valhalla



Far Cry Primal



Fernbus Simulator



For Honor



Lost in Random



Madden 22



Maneater



Need for Speed – Hot Pursuit Remastered



Sea of Solitude



Star Wars Jedi Fallen Order



Tourist Bus Simulator



Intel ale také zmiňuje možné řešení, a sice jistý Scroll Lock workaround , což je jen další důkaz toho, že ne vše ohledně PC musí dávat smysl. Nejdříve totiž musíme v BIOSu zapnout Legacy Game Compatibility Mode a pak po nabootování na klávesnici zapnout Scroll Lock. Přinejmenším v některých případech by to mohlo pomoci a pokud ne, asi už nám zbývá jen oběhnout židli třikrát pozpátku za zpěvu Internacionály.

Zbývá nám už jen uvést seznam her, které mají s DRM a Alder Lake problém pod systémem Windows 10:

Ace Combat 7



Assassins Creed Odyssey



Assassins Creed Origins



Code Vein



eFootball 2021



F1 2019



Far Cry New Dawn



FIFA 19



FIFA 20



Football Manager 2021



Football Manager Touch 2021



Ghost Recon Breakpoint



Ghost Recon Wildlands



Immortals Fenyx Rising



Just Cause 4



Life is Strange 2



Madden 21



Monopoly Plus



Need For Speed Heat



Scott Pilgrim vs The World



Shadow of the Tomb Raider



Shinobi Striker



Soulcalibur VI



Starlink



Team Sonic Racing



Total War Saga – Three Kingdoms



Train Sim World



Train Sim World 2



Wolfenstein Youngblood

