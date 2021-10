Intel varuje, DRM ve hrách nemusí mít rádo hybridní architekturu Alder Lake

Hráči se tak mohou jednoduše připravit na to, že digitální protikopírovací ochrana her může mít problém s hybridní architekturou procesorů Alder Lake, které využijí mix výkonnějších jader Golden Cove a slabších Gracemont. V takovém případě možná bude zapotřebí počkat na to, až a zda vůbec autoři hry připraví aktualizaci, která to napraví. Ale co jiná řešení, jako je deaktivace slabších jader, ostatně nedávno jsme se dozvěděli, že Windows 11 by stejně měly jádra Gracemont v případě her uspat. Ovšem uspané jádro není deaktivované jádro, respektive řešením by mohlo být vypnutí slabších jader v nastavení BIOSu.

Intel sám pochopitelně nestojí se založenýma rukama a nečeká, jak to celé dopadne. Už dříve začal spolupracovat s vývojáři DRM a uvádí, že díky tomu by většina her měla hned od začátku na procesorech Alder Lake fungovat bez problémů. Jiné starší hry, jejichž ochrana už byla prolomena, o své původní DRM stejně přijdou, ale pochopitelně tu budou i takové, které budou mít s novými Intely problém.

Sám Intel uvádí, že herní vývojáři by měli sami kontaktovat poskytovatele jejich DRM a informovat se, zda daný software podporuje hybridní procesorové architektury. Není ale zřejmé, zda jde především o konkrétní implementaci DRM v každé hře, anebo spíše o provozovatele a vývojáře konkrétních DRM, jako je například Denuvo.

Pokud totiž bude zapotřebí aktualizovat každou hru, může se nakonec objevit dlouhá řada starších titulů, které na novém hardwaru prostě nepoběží, neboť už se nikdo nebude obtěžovat je aktualizovat. To tak může postihnout především méně známé tituly spíše než notoricky omleté řady od známých herních společností.

Ale to ukáže až čas a první zkušenosti čerstvých majitelů nových procesorů, ostatně jsme se nedozvěděli právě ani to, zda bude stačit vypnout slabší jádra. Logicky by také daným problémem neměly vůbec trpět takové procesory, které mají pouze jeden typ jader, čili konkrétněji většina Core i5 z nové generace.

