Deset satelitů Starlink už má komunikační lasery, obíhají po polární dráze

Málokdo má přehled o tom, kolik satelitů Starlink už kolem Země obíhá, ovšem dosud to nebyl žádný, který by měl plně funkční laserový komunikační systém . V rámci mise Transporter-1 tak bylo vyneseno prvních deset satelitů, které jej využívají, přičemž celý náklad rakety Falcon 9 byl také navede na polární dráhu, jež je kolmá vůči směru otáčení Země. Satelity na polární dráze tak pravidelně přelétávají nad oběma póly naší planety a díky její rotaci mohou postupně pokrýt celý její povrch. Právě proto takovou dráhu obvykle využívají různé mapovací satelity, ovšem pro systém Starlink není vůbec obvyklá.

Máme tu tak výjimečné satelity na výjimečné oběžné dráze, takže otázka je, co tím společnost SpaceX sleduje. Je třeba ještě dodat, že zmíněný laserový komunikační systém slouží pochopitelně k datovému spojení mezi samotnými satelity a nyní už má být plně funkční, přičemž SpaceX jej už testovalo na některých dříve vypuštěných kusech.

Právě komunikace mezi samotnými satelity má spojitost s polární dráhou, neboť při přeletech nad neobydlenými oblastmi severu či jihu planety nebudou mít satelity výhled na žádnou pozemní stanici. Čili pomocí vlastních laserových komunikačních linek se i v takovém případě budou moci spojit se zbytkem flotily a se základnou, což značí, že i polární výzkumník si bude moci pomocí Starlinku brouzdat Internetem.

Elon Musk k tomu uvedl, že v předchozím testovacím režimu byly pomocí laserového systému přeneseny stovky gigabajtů dat, ale neprozradil, jakou propustnost jedno takové rozhraní může mít. Dozvěděli jsme se ale, že SpaceX počítá s tím, že laserové linky posílí celou síť satelitů a přispějí k tomu, aby dosáhla ještě kratšího zpoždění komunikace.

Veškeré satelity systému Starlink, které budou vypuštěny v příštím roce, by takové rozhraní už měly mít. Aktuálně má SpaceX na orbitě asi tisíc satelitů zapojených do této sítě, což je ovšem pouze začátek. Dávno už má od FCC povolení jich vyslat do vesmíru celkem 12 tisíc a zažádala si o to, aby jich nakonec mohlo být ještě o dalších 30 tisíc víc.

