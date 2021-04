Deska Gigabyte s X570S se objevila, co přinese?

Tum Apisak pro nás totiž vyšťoural záznam o desce Gigabyte X570S AORUS PRO AX, která má na trh přijít s dalšími modely s X570S. Hlavní otázka je, zda tyto desky vůbec využijí novou verzi čipové sady, kterou připravilo AMD.

Je pravda, že desky Gigabyte X570S jsou označeny tak, jako by mělo jít o novou verzi čipové sady od AMD a zdroje jako Tom's Hardware to mají v podstatě za hotovou věc. Nicméně proč jsme v takovém případě ještě neslyšeli o desce s X570S od MSI, Asusu či jiného dalšího výrobce? A krom toho, v záznamech CPU-Z o Gigabyte X570S AORUS PRO AX stojí, že jde o čipset AMD X570 rev 51, čili stejné revize, jakou nese třeba i stará Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT a jiné desky. Z toho by pak vyplývalo, že může jít pouze o Gigabyte, a tedy v důsledku ne o novou verzi čipové sady.

Z dalších informací už toho moc zajímavého nezjistíme a zbývá jen uvést, že na desce běžel zbrusu nový Cezanne, čili APU Ryzen 7 5700G.

Co nového by ale desky jako Gigabyte X570S AORUS PRO AX mohly nabídnout? To se pochopitelně bude skrývat pod písmenem S a mluvilo se jednak o zkratce pro Super, die-Shrink, ale nejspíše to bude Silent, což se nevylučuje s tím, že může jít o zcela stejnou čipovou sadu, jaká tu byla doposud.

Gigabyte se ale mohl rozhodnout nabídnout nové desky s pasivním chlazením X570, což by navíc korespondovalo s tím, že letos očekáváme ještě jednu desktopovou generaci Ryzenů pro AM4 (Warhol) a do maloobchodu snad nastoupí také slíbené Cezanne. Původní modely s X570 jsou už starší, a tak bychom se skutečně nedivili, kdyby se Gigabyte (a potažmo ostatní) rozhodl svou nabídku desek i s původním X570 oživit. Uvidíme.



