Desktopová Intel Arc Alchemist se objevila ve videu

Intel nejdříve jasně slíbil Arc Alchemist na první kvartál, ale pak sám sebe zpochybnil, když na firemních stránkách byly smazány právě zmínky o Q1. Intel na to později reagoval, přičemž nevysvětlil, proč byly texty upraveny, ale potvrdil, že první kvartál stále platí, tedy v některých případech.

Pak tu byla ovšem otázka, co to znamená. Nabízelo se vysvětlení, že první Arc Alchemist budou pouze mobilní, a to z několika důvodů. Jednak nám Intel čerstvě nabídne mobilní Alder Lake, ke kterým potřebuje příslušné vlastní grafické čipy, dále by se nemusel zatím starat o zájem ze strany těžařů, kteří o těžbu na noteboocích nyní už dávno nemají zájem a nakonec i dává smysl se v době klesajícího zájmu o nové počítače orientovat především na nejsilnější segment, jímž jsou notebooky mezi PC už řadu let. Intel by se samozřejmě nemusel ani moc ohlížet na to, zda si jeho grafiky kupují těžaři, nebo hráči, hlavně že si je někdo kupuje. Nicméně Xe Alchemist jsou i tak především herní produkty, a tak bude zapotřebí, aby se začaly prosazovat především mezi hráči.

Just fyi I have no idea where this is from. pic.twitter.com/QEJs7D7Tmb — Ayxerious (@ayxerious) February 5, 2022

Nyní to vypadá, že po světě už koluje řada vzorků desktopových karet Xe Alchemist, které vypadají už jako hotové zboží, ale samozřejmě nevíme, v jakém stavu tento hardware je a samozřejmě tu jde i o kvalitní ovladače, bez nichž nemá cenu karty na trh vypouštět. Čili zatím nelze říci, jak dlouho budeme na tyto produkty ještě čekat.



již dříve zveřejněný snímek Xe Alchemist - VideoCardz

Ukázaná karta jinak není ničím zvláštní, má i klasické přídavné napájecí konektory PCIe, a to jeden šestipinový a jeden osmipinový, což dává dohromady se slotem 300 W. Vypadá to na nejlepší z chystaných modelů, čili GPU s 512 EU (4096 shaderů), které by mělo být zhruba na úrovni GeForce RTX 3070 Ti, ale to jsou zatím jen fámy.



Nezbývá tak než čekat a sledovat, zda Koduri s Gelsingerem opravdu nemluvili do větru, když slíbili vyslyšet nářek přicházející z herní komunity . A ten nezaznívá proto, že by na trhu chyběly především herní notebooky.

