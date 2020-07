Desktopové Alder Lake by mohly mít hybridní architekturu: malá a velká CPU jádra

Intel se stále chystá vyvíjet nové verze architektury procesorů Atom, jež aktuálně koexistuje ve verzi Tremont vedle Core Sunny Cove v procesorech Lakefield. Jde o první procesory Intel s takovouto hybridní architekturou, stejně jako to jsou první procesory využívající technologii Foveros vrstvící jednotlivé čipy na sebe, ale o to nám tu nejde.

Jde nám o procesory Alder Lake-S, které budou následovat po chystaných Rocket Lake-S a vypadá to, že se konečně dočkáme velkých změn, jaké tu nebyly už velice, velice dlouho. Ostatně Intel v posledních letech pouze zvyšoval počet jader a hnal jejich takty k samotným mezím schopností 14nm procesu.

Nyní ale budou následovat Rocket Lake-S , sice stále 14nm čipy, ale už s výrazně vylepšenou procesorovou architekturou (nejspíše 14nm verze Willow Cove), podporou PCIe 4.0 a integrovanou grafikou Xe.

Po nich pak očekáváme už 10nm procesory Alder Lake-S a o nich se nyní dozvídáme, že může jít o první desktopové procesory Intelu, jež nabídnou jeho hybridní architekturu (Hybrid Architecture), čili mix jader Atom a Core. Vyplývá to z nového GNU kompilátoru, jak uvádí server Phoronix a Intel už ostatně bude mít v době nástupu Alder Lake-S tuto věc řádně vyzkoušenou právě na procesorech Lakefield (či jiných, pokud ještě nějaké dorazí) a doufejme, že připraven bude i Microsoft.

Nový GNU kompilátor zahrnuje seznam instrukcí kompatibilních s novými xeonovými Sapphire Ridge a právě i s Alder Lake, v jejichž případě chybí AVX-512, jež se právě už dostaly mezi běžné procesory. Ovšem právě v Sunny Cove v Lakefield podporu AVX-512 nenajdeme, a to kvůli tomu, aby byla výbava v tomto ohledu konzistentní a procesorová jádra měla stejné možnosti, neboť Tremont tyto instrukce nenabízí. Čili chybějící AVX-512 by ukazovalo právě na to, že i v jejich případě půjde o hybridní architekturu.

Na druhou stranu tu je alespoň základní AVX a AVX2, což zase napovídá že budoucí atomové Gracemont by mohly podporovat alespoň to (Tremont nic z toho nemají). Oproti tomu v případě Sapphire Rapids narazíme v seznamu na AVX512F, CLWB, AVX512VL, AVX512BW, AVX512DQ, AVX512CD, AVX512VNNI a také AVX512BF16 pro "AI Instrukce" bfloat16.



