Rocket Lake se ukázaly i s 8 jádry a 12 vlákny, bude Comet Lake-S Refresh

Procesorová konfigurace 8C/12T rozhodně není obvyklá a Intel snad ještě nikdy nevypustil na trh procesor, který by využíval Hyperthreading jen takto polovičatě, čili jen na některých fyzických jádrech. Zatím nelze určit, zda náhodou nejde o chybu v daném dokumentu, ale na druhou stranu je hned zřejmé, proč by Intel měl chtít takovou konfiguraci nabídnout.

O Rocket Lake-S se od začátku mluví jako o maximálně osmijádrových procesorech a i když Retired Engineer mluví až o deseti jádrech , takové množství (nejspíše Willow Cove) by na 14nm proces prý už bylo příliš . Čili pokud Intel nemá možnost nabídnout Core i9 generace Rocket Lake-S s deseti jádry, na druhou stranu nemusí mít ani chuť snižovat počet jader v řadě Core i7 a omezení Hyperthreadingu v těchto procesorech je jedna z cest, jak je odlišit právě od Core i9. Ale nezapomínejme, že jde o procesory vPro, takže řadové Rocket Lake-S se mohou lišit, i když asi ne v takto zásadní věci. Z hlediska hlavních specifikací by mělo jít o stejné čipy, čili i s ohledem na zmíněnou kapacitu cache (2 MB na jádro).

Dále z vyfocené části roadmap ještě vyčteme to, že Rocket Lake-S možná ani nenastoupí v nižších řadách, a sice jako Core i3, Pentium a Celerony. Namísto toho se ukazují Comet Lake-S Refresh.

Sady 500 Series se tak od dnešních 400 Series nebudou moc lišit, a to až na podporu USB 3.2 s 20Gb/s a naopak odstraněnou podporu LPC, eMMC, SD 3.0 a SDXC. Neznamená to také, že do dnešních desek nebudeme moci nainstalovat procesory Rocket Lake-S. Spíše půjde o to, že desky s 500 Series budou mít opravdu zaručenou podporu PCIe 4.0 na hlavních slotech PCIe x16 a M.2, což pro 400 Series zrovna neplatí . A rovněž je nemyslitelné, aby nová generace procesorů Intel přišla bez nové generace desek, a to i kdyby nové sady nenabídly vůbec nic nového.