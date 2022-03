Desktopové Intel Arc přijdou i v limitované edici, počkáme si

Desktopové Arc Alchemist byly včera ukázány také, ale v podání Intelu šlo jen o ani ne minutový teaser, který přitom ukazuje jistou limitovanou edici karet Arc. Zřejmě se tu koukáme na plnou verzi, čili kartu se 32 Xe Core a 16 GB paměti GDDR6, ovšem ve skutečnosti jde stejně jen o renderovaný 3D model a ne o reálný produkt.

Intel tak zatím ukázal v podstatě jen design své vlastní karty a my se můžeme zatím také jen dohadovat, co přesně znamená ona limitovaná edice. Vypadá to, že může jít prostě o nějakou obdobu karet NVIDIA Founders Edition, ovšem pochopitelně s tím rozdílem, že jejich počet bude omezen. Pokud ano, pak by Intel nechal výrobu karet Arc Alchemist především na bedrech AIB partnerů, čili firem jako Asus, MSI, Gigabyte, atd.

Na plnou možnou výbavu ukazuje jednak samotné video, kde je jasně vidět osm paměťových modulů posázených kolem velkého GPU. Ale co jiného by ale také měl ukázat v teaseru, než to nejlepší. Video také ukazuje, že tato karta nabídne tři DisplayPorty plus jeden HDMI, čili standardní výbavu a že její chladič by mohl mít velice kvalitní zpracování, ale to budeme hodnotit spíše až dle toho, co ukáže reálný produkt a ne 3D model.





Kdy ale tyto karty přijdou na trh? Video říká "Coming Summer 2022", což je ovšem velice široký pojem a může znamenat v horším případě třetí kvartál a v lepším případě pak už červen. Fámy sice dříve mluvily o tom, že možná už v květnu se dočkáme desktopových Arc Alchemist, ovšem byly tu i silné pochyby a dle této informace samotného Intelu už můžeme říci, že květen to rozhodně nebude a možná ani červen.



Čas ale hraje proti Intelu, jako ostatně proti každé firmě, která se snaží na hardwarovém poli někomu konkurovat. Grafické karty od AMD a NVIDIE dále zlevňují, přičemž v USA po zrušení dovozních cel nastane rovnou skokové zlevnění. Tím méně mohou mít zákazníci zájem kupovat karty od Intelu, aby raději sáhli po produktu od výrobce, který je léty prověřen, což se týká především ovladačů. A pokud snad Intel uvede své výkonné karty třeba uprostřed léta, už nebude v podstatě konkurovat jen dnešním generacím Radeonů a GeForce, ale i těm příštím, které by měly nastoupit na trh jen krátce poté.

