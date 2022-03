Asus sníží ceny svých RTX 3000 v USA až o čtvrtinu

Pokud jde o otázku, proč bude Asus zlevňovat pouze v USA, na to máme jednoduchou odpověď. Vláda Spojených států totiž minulý týden potvrdila, že odstraní vysoká cla na dovoz některých PC komponent z Číny, což se evidentně týká také grafických karet. Čili logicky by to měl být nejen Asus, kdo bude snižovat doporučené ceny svých grafických karet, ale zatím pouze Asus tento záměr ohlásil.

Není však jasné, proč se to má týkat pouze GeForce RTX 3000 a ne také Radeonů. Zástupce firmy Asus sice neuvedl, že Radeony v USA zlevňovat nebudou, ale ve svém vyjádření jmenoval pouze GeForce RTX 3000 a pak i konkrétní karty GeForce RTX 3050 až 3090, jež budou zlevněny od 1. dubna 2022. Čili kdyby šlo i o Radeony, ty by se ve vyjádření firmy objevily také.

Zákazníci v USA se tak mohou těšit na další, a to výrazné a skokové snížení cen grafických karet, které bohužel evropské trhy přímo nijak neovlivní. Na druhou stranu, když byla americká cla na hardware dovážený z Číny zavedena, mělo to dle VideoCardz vliv i na jiné trhy. Lze tak předpokládat, že alespoň malý vliv na vývoj cen grafických karet v Evropě to mít může, a to je další dobrá zpráva.

Můžeme také připomenout, že to byl před více než rokem právě Asus , který jako první či alespoň jeden z prvních v USA zvýšil ceny (nejen) svých grafických karet v reakci na zavedení nových cel. Ostatní společnosti jako Gigabyte, MSI či EVGA brzy reagovaly a reagovat budou muset i nyní.



Během března přitom výrazně klesly ceny grafických karet právě i na evropských trzích a lze očekávat, že tento trend bude pokračovat a možná už ke konci dubna se dočkáme prvních modelů, které budou reálně prodávány za doporučené ceny. Ale uvidíme a sledovat můžeme také hodnotu kryptoměn, jež v posledních týdnech opět stoupá, ale zrovna v případě Etherea už musí těžaři velice reálně očekávat brzkou změnu, která je od klasické těžby tohoto coinu zcela odstaví.

