Devátá planeta: dle nové studie jen prostá iluze

Hon na devátou planetu probíhá už dlouho a zatím se nedaří. Astronomové ostatně mohou počítat s tím, že pokud takový objekt vůbec existuje, obíhá Slunce v obrovské vzdálenosti až několika set AU, čili několikanásobně dál než samotný Neptun. Nicméně právě Neptun byl kdysi objeven právě díky tomu, že si Francouz Alexis Bouvard všiml zvláštností oběžné dráhy Uranu a pátrání po deváté planetě má stejný základ.

Občas se také dozvíme, že astronomové jsou deváté planetě už na stopě a už zakrátko ji musí najít (něco jako Štěchovický poklad) a jindy, jako dnes, si zase můžeme přečíst o tom, že je to celé jeden velký omyl.

Studie o deváté planetě se často opírají o původní práci astronomů Michaela Browna a Konstantina Batygina z roku 2016, která se týká neobvyklých oběžných drah objektů ETNO, čili Extreme Trans-Neptunian Objects. Právě ty mají společně ukazovat, že v dálavách Slunečního systému je něco velice objemného, co z nějakého důvodu nemůžeme najít. A proč nemůžeme? Jednoduše proto, že taková planeta by už sama o sobě mohla být vzhledem ke vzdálenosti od Slunce velice chladná i temná, ovšem alternativní teorie mluvily i o tom, že může jít ve skutečnosti o malou černou díru , ale to už jsme spíše na hraně fantaskních teorií.

Jde ovšem o to, že jediný a nepřímý důkaz o deváté planetě je její gravitační vliv na ostatní objekty a právě ten je nově zpochybňován. Kevin Napier z University of Michigan nabízí vysvětlení, že za vším může být celkově zkreslený pohled na objekty ETNO daný tím, že je velice obtížné je sledovat. Astronomové se musí kvůli zaměřit na specifické části oblohy i s ohledem na denní dobu a roční období a dle Napiera kvůli tomu získávají značně nekompletní přehled o daných objektech.

Právě to by mohlo vysvětlit, proč jsou nalézány objekty, které si jsou svými drahami velice podobné. Ve skutečnosti by to mohla být jen hrstka z celkové populace ETNO a tým Kevina Napiera se na to snaží poukázat i výběrem čtrnácti dalších takových objektů, které nejsou zahrnuty v původní práci z roku 2016. Kdyby se pracovalo především s nimi, pak by nikoho ani nenapadlo hledat devátou planetu, čili možná se mnozí astronomové honí jen za pouhou iluzí na základě zkresleného pohledu do dálav naší soustavy.

Novou studii ještě čeká řádná kritika a posudky, takže si musíme počkat na to, co o ní může říci zbytek astronomické komunity.

