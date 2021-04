Diablo 2 Resurrected podporuje původní mody: lze odemknout všechny postavy

Blizzard před pár dny vydal alpha verzi velmi napjatě očekávané hry Diablo 2 Resurrected. Testeři se tak už slétli na hru a zkouší, jak vlastně nová verze vypadá, kde má chyby a podobně. Hra je ze strany Blizzardu omezena na první dva akty a pouze tři postavy z celkových sedmi (počítáme-li i datadisk Lord of Destruction). Konkrétně jde o amazonku, barbara a sorceresku (kouzelnici). Fanoušci hry ale přišli na to, jak to obejít a odemknout i další postavy.



Vtip je v tom, že novinka není až tak moc novinkou. "Pod kapotou" remasteru je stále staré Diablo 2, na které je nalepena nová grafika. Dle tvůrců se tak nová verze může přepnout do starého designu (pokud ve hře zůstane přepínač) a dokonce mají fungovat i uložené pozice z původní varianty . Není tedy divu, že fungují i mody na původní hru. Jedním z nich je mod pro úpravu hrdiny, díky kterému lze hru přesvědčit, že vaše povolená postava je jednou z těch nepovolených. Resurrected pak načte grafiku a schopnosti zablokovaných postav, takže si můžete zahrát i za nekromancera, paladina nebo třeba druida. Na internetu se tak nyní už objevily i záznamy hry s těmito postavami.

