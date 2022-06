Diablo Immortal v Číně zatím nebude, Blizzard si pustil pusu na špacír

Tyto dvě věci by nemusely mít nic společného, ale je třeba na ně poukázat. Jak uvádí server Kotaku, odložení čínské verze hry Diablo Immortal bylo ohlášeno 19. června, pouhé několik dní před plánovaným vypuštěním na trh (23. červen), což se odrazilo poté i na 10procentním poklesu hodnoty akcií firmy NetEase, která hru spoluvyvíjela. O několik dní dříve byl přitom pozastaven provoz oficiálního účtu této hry na platformě Weibo.





Oficiálně se nedozvídáme nic o tom, proč byl účet hry Diablo Immortal na Weibu pozastaven, ale dle dostupných informací půjde o zprávy, které se krátce předtím na tomto účtu objevily. V idiomatickém smyslu píší o jistém medvídkovi a co si o něm myslíme či proč "medvídek nesestoupil". O přesný význam tu pochopitelně nejde, jako spíše o to, že jde evidentně o narážku na Medvídka Pú, který byl v Číně v podstatě zakázán kvůli tomu, že si lidé až příliš často dělali legraci kvůli jeho podobě s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Lze si tak představit, že firmy Blizzard a NetEase tak z pohledu čínských úřadů potřebovaly dostat přes prsty, ačkoliv Blizzard píše o tom, že potřeboval ve hře provést několik optimalizací, které se týkaly renderování modelů, podpory širšího výběru zařízení a také optimalizací výkonu včetně síťového. To pochopitelně neznamená, že čas navíc skutečně nebyl tímto způsobem využit, ale otázka je, zda byly ony optimalizace skutečně oním důvodem, proč byl ohlášený nástup hry odložen. Nedá se totiž říci, že by Diablo Immortal byla rozbitá hra, naopak dle ohlasů funguje velice slušně, a uvěřitelnějším důvodem by tak mohly být třeba úpravy spojené s lokalizací v rámci čínské verze.