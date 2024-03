Diablo IV: patch 1.3.5 přidal podporu ray tracingu

Diablo IV sice vyšlo 5. června 2023, ale už před vydáním bylo oznámeno, že podpora pro ray tracing přibude později, což se právě stalo. Blizzard vydal nový patch 1.3.5, který na PC i konzole přidal podporu ray tracingu a také vylepšil grafické efekty Ambient Occlusion (ten vytváří za objekty měkký stín, aby bylo docíleno dojmu realistického šíření světla v rámci dané scény, aby se v ní objekty jakoby nevznášely, ale aby do ní opticky zapadaly; nové vylepšení tohoto efektu by se mělo týkat všech úrovní detailů, ale nejvíce by mělo být znatelné při nastavení na Ultra) a Contact Shadows (efekt kontaktních stínů by se teď měl při nastavení nejvyšší úrovně detailů týkat všech postav včetně NPC a nepřátel, zatímco dosud se týkal jen postav ovládaných hráči).

Nové možnosti ray tracingu jsou na PC k dispozici v nastavení na záložce Graphics (Performance / Quality / Ray Tracing). Technický ředitel hry Diablo IV, Michael Bukowski, k tomu poznamenal:

"Uvedení hry Diablo IV bylo pro nás jen začátkem. Pravidelně hru upravujeme na základě zpětné vazby od hráčů a zjišťujeme, jak bychom mohli vylepšit vizuál a její temnou atmosféru. Přidání efektů ray tracingu je naším dalším krokem při vytváření brutálního světa Sanctuary, který je tak více pohlcující než kdy předtím."

"Efekty jako zásahy blesku se teď odrážejí v kalužích krve a vody, vlhké sklepy a kobky jsou více ponuré s realistickými měkkými stíny a otevřený svět i města díky přidaným realistickým stínům a odrazům působí více uvěřitelně. Jsme nadšení z toho, že si tuto technologii naše komunita může vyzkoušet."

Více už napoví následující video a srovnávací screenshoty od Nvidie:





- pro změnu tapněte (pro návrat pak tapněte mimo) -

- pro změnu tapněte (pro návrat pak tapněte mimo) -

- výchozí obrázek s měkkými stíny = zapnutý ray tracing, pro změnu tapněte (pro návrat pak tapněte mimo) -

- vlevo je u stínů vypnutý ray tracing, vpravo je zapnutý -

- vlevo je u stínů vypnutý ray tracing, vpravo je zapnutý -

- vlevo je u stínů vypnutý ray tracing, vpravo je zapnutý -

Aktualizované HW požadavky

Došlo i k rozšíření HW požadavků o konfigurace při využití ray tracingu, viz jejich souhrn v následující tabulce, kde jsou uvedené pouze ty položky, kde jsou rozdíly (procesor, grafická karta, kapacita operační paměti). Jinak pro všechny úrovně nastavení platí následující minimální požadavky: operační systém Windows 10 64bit (verze 1909 nebo vyšší), 90 GB volného místa na SSD a DirectX 12.



Bez ray tracingu S ray tracingem Minimum: 1080p (renderováno 720p), nízká úroveň detailů, 30 FPS Ray tracing na minimální detaily Reflections: low, Shadows: low, Foliage: off, Particles: off CPU Intel Core i5-2500K AMD FX-8350 Intel Core i7-8700K AMD Ryzen 7 2700X GPU Nvidia GeForce GTX 660 AMD Radeon R9 280 Intel Arc A380 NVIDIA GeForce RTX 2060 s DLSS

AMD Radeon RX 6800 XT

Intel Arc A770 RAM 8 GB 16 GB Medium: 1080p, střední úroveň detailů, 60 FPS Ray tracing na střední detaily Reflections: low, Shadows: medium, Foliage: off, Particles: on CPU Intel Core i5-4670K AMD R3-1300X Intel Core i7-10700 AMD Ryzen 7 5800X VGA Nvidia GeForce GTX 970

AMD Radeon RX 470

Intel Arc A380 Kompatibilní s DirectX 12 a s 8 GB paměti:

Nvidia GeForce RTX

AMD RDNA 2

Intel Arc 7 RAM 16 GB 16 GB High: 1080p, vysoká úroveň detailů, 60 FPS



Ray tracing na vysoké detaily Reflections: high, Shadows: high, Foliage: off, Particles: on CPU Intel Core i7-8700K AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-10700 AMD Ryzen 7 5800X GPU Nvidia GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5700 XT

Intel Arc A770 Nvidia GeForce RTX 4060 s DLSS RAM 16 GB 32 GB Ultra: 4k, ultra úroveň detailů, 60 FPS Ray tracing na ultra detaily Reflections: high, Shadows: high, Foliage: on, Particles: on CPU Intel Core i7-8700K AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i9-12900 AMD Ryzen 9 7900X GPU Nvidia GeForce RTX 3080

Nvidia GeForce RTX 40 Series pro plnou podporu DLSS3

AMD Radeon RX 6800XT Nvidia GeForce RTX 4080 s DLSS s funkcí generování snímků RAM 32 GB 32 GB

Výkon s aktivním ray tracingem

Po vydání patche se už objevily testy výkonu, viz třeba níže vložené video z YT kanálu MxBenchmarkPC, na kterém je vidět, že na sestavě s i7 10700F a GeForce RTX 4080 může v rozlišení 4K při nastavení úrovně detailů na Ultra a s aktivním DLAA dojít po zapnutí obou nově přidaných efektů ray tracingu v jejich maximální kvalitě v některých scénách k poklesu snímkové frekvence o cca 20 až 30 % (v závislosti na typu scény třeba z 98 na 78, z 90 na 60...), zatímco v jiných může jít až o 50 % (třeba z 94 na 42).

Na grafických kartách z řady GeForce RTX 4000 (RTX 40 Series, Ada Lovelace) tak může přijít vhod upscaling technologie DLSS 3 a funkce generování snímků pro zvýšení snímkové frekvence. Obecně je ale třeba pamatovat, jak funkce generování snímků funguje a že pokud je snímková frekvence bez jejího použití až příliš nízká (kolem 30 FPS), tak sice umožní zvýšit hodnotu FPS, díky čemuž bude pohyb obrazu plynulejší, ale systém bude stále reagovat na Vaše akce s viditelným zpožděním (zapnutí funkce generování snímků navíc to zpoždění ještě o něco zvyšuje, takže je vhodné používat i funkci Nvidia Reflex, jejímž cílem je právě dobu odezvy systému na reakce hráče snižovat).

Typicky tak lze zapnutím funkce generování snímků docílit zlepšení herního zážitku v situaci, kdy snímková frekvence bez jejího použití převyšuje aspoň 50 FPS, ideálně 60 FPS, což je pak otázka vhodné kombinace nastavení grafických detailů v dané hře. Funkci generování snímků pro grafické karty Radeon nabízí i AMD v rámci upscaling technologie FSR 3, nicméně pro Diablo IV aktuálně není k dispozici (coby nejvyšší verzi FSR lze v nastavení hry zvolit FSR 2.1).

Nvidia při této příležitosti zveřejnila i následující grafy, které znázorňují výkon grafických karet z její aktuální generace (GeForce RTX 4000) v rozlišeních 2560×1440 a 3840×2160 s maximální úrovní detailů a se zapnutým ray tracingem v maximální kvalitě (zelená barva znázorňuje rozdíl ve výkonu při využití upscalingu DLSS 3 s funkcí generování snímků):

Patch přinesl i opravy chyb

Kromě výše uvedeného přinesl patch 1.3.5 také opravy následujících chyb:

Opraven problém, kdy vstup portálu do Gauntletu neaplikoval portálový vzhled

Opraven problém, kdy schopnost interakce s určitými předměty nefungovala, pokud byl skill Corpse Tendrils nastavený na stejnou klávesu jako funkce "Interact".

Opraven problém, kdy se někteří elitní nepřátelé nemohli správně objevit ve druhé polovině dungeonu Path of the Blind.

Opraven problém, kdy se některá kosmetika náhrobku neobjevila ve skříni (Wardrobe)

Různá vylepšení výkonu, stability a grafiky

Úplný přehled postupných změn je k dispozici na webu Blizzardu na této stránce