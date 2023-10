Diablo IV přijde 17. října na Steam, zároveň začne 2. sezóna Season of Blood

V červenci Blizzard oznámil, že některé jejich hry budou na Steamu , první vlaštovkou byl tehdy Overwatch 2. Na to teď navazuje i hra Diablo IV, o které včera proběhl stream s vývojáři, kde oznámili, že společně s uvedením její 2. sezóny s názvem, k čemuž dojde že 17. října 2023, přijde hra nově i na Steam (viz její profil) , což by mělo pomoci ji zpřístupnit více hráčům, kteří budou mít samozřejmě k dispozici obvyklé funkce Steamu jako achievementy a seznam přátel pro komunikaci nebo pozvání do hry. Zde najdete článek o změnách , které přinese 2. sezóna, nebo se můžete podívat na kompletní záznam streamu, který trvá více než 2 hodiny: