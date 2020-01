Digitimes: Intel se chystá na velké snižování cen svých procesorů

Vypadá to, že se Intel také připravuje na velkou ofenzívu firmy AMD, čímž nemáme na mysli čtvrtou generaci procesorů Zen s mikroarchitekturou Zen 3, ale navýšení výrobních kapacit 7nm čipů u společnosti TSMC. AMD se totiž může těšit na to, že TSMC jednak celkově tyto kapacity navýší a pak že své 7nm čipy už přestane vyrábět Apple, které přejde na 5 nm a AMD toho s ostatními firmami využije. Očekává se tak zhruba dvojnásobná 7nm kapacita pro samotné AMD, což jednoduše musí mít dopad na nabídku této firmy a my můžeme jen čekat na to, jak se to celé projeví.

Nyní se od Digitimes dozvídáme, že dle výrobců počítačů se Intel chystá na velké zlevňování svých procesorů, jež by mělo nastat někdy v druhé polovině tohoto roku. To už by AMD mělo vesele vyrábět nebývalé množství svých 7nm čipů, takže tato spojitost se přímo nabízí.

Jistě také platí, že na konci roku by se měly na trh dostat už procesory Zen 3, na něž by Intel také mohl cílit, ale pokud se mluví o druhé polovině roku, obvykle to znamená spíše začátek tohoto období.

Intel se má ke škrtům cen svých procesorů rozhoupat především kvůli zachování své dominantní pozice na trhu a i když i jeho CEO nedávno uvedl , že o naprostou nadvládu na trhu s procesory nemá do budoucna zájem, ta aktuálně Intelu zajišťuje drtivou většinu tržeb a zisku.

Je otázka, které procesory se Intel odhodlá zlevnit a jak bude postupovat. Dosud nezlevňoval jen tak, ale při příležitosti změn v nabídce. V minulém roce to tak byly škrty v cenách HEDT procesorů v době, kdy byla představena nová generace a před pár dny i prudce zlevnily některé Xeony Scalable 2. generace , což bylo zase spojeno s tím, že z nabídky zmizelo několik modelů, jejichž cenovou pozici zaujaly jiné. Intel tak může, ale nemusí v této praxi pokračovat, přičemž to vyvolává pochybnosti o tom, kdy na trh dorazí nové desktopové procesory Comet Lake.

Víme totiž, že Intel se o těchto procesorech na CES ani slůvkem nezmínil, což může znamenat, že se jimi jednoduše nechce chlubit, ale také to, že ty přijdou na trh až někdy později. Nicméně od výrobců desek zase víme, že ti už jsou se svými novými modely připraveni a čekají pouze na povel Intelu, který však má přetrvávající potíže s uspokojením poptávky a tomu by rozhodně nepomohlo, kdyby zrovna nyní přinesl na trh nové procesory Core s ještě více jádry. Zájem by o ně jistě byl, přičemž dvě jádra navíc pro Intel znamená výrobu ještě větších čipů, jichž se pak na wafer vejde méně.

Nezbývá než čekat na to, k čemu se Intel rozhodne, kdy vypustí na trh nové desktopové procesory a jaké ceny nasadí.

Ceny souvisejících / podobných produktů: