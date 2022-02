DigiTimes: TSMC má problémy s výtěžností 3nm procesu

Dle tchaj-wanského serveru DigiTimes má společnost TSMC problémy se svým 3nm procesem N3 a konkrétně se potýká s jeho výtěžností. To obvykle znamená, že na waferech vzniká při výrobě příliš mnoho chyb, které pak snižují počet použitelných čipů, jež lze z takových waferů získat. Vysoká výtěžnost je také předpokladem pro to, aby bylo vůbec ekonomicky schůdné pomocí daného procesu vyrábět velké a výkonné čipy.

Aktuálně tak dle DigiTimes není výtěžnost 3nm procesu firmy TSMC tam, kde by měla být, což přináší i otázky ohledně budoucích produktů firem AMD, NVIDIA a zvláště pak Intel, pokud se nebudeme zabývat plány firmy Apple. Je to totiž právě Intel, který by měl z velké "PC trojky" jako první využít 3nm proces firmy TSMC , a sice pro části procesorů Meteor Lake chystaných již na příští rok. Ty ale mezi největší čipy rozhodně patřit nebudou.

Oproti tomu se AMD a NVIDIA letos chystají využít již připravený 5nm proces (N5), což v případě obou těchto firem znamená (respektive by mělo znamenat), že N5 budou využívat i po celý příští rok a někdy v hloubi roku 2024 by mohly přejít na N3 či prostě nějaký novější proces, a to právě i včetně velkých čipů, čili konkrétně především GPU.

Tuto zprávu je ale třeba brát s rezervou, neboť samotná firma TSMC ještě žádné problémy s vývojem procesu N3 nepřiznala a oficiálně je na cestě zprovoznit jej včas. Server DigiTimes lze přitom obecně považovat za spolehlivý zdroj, ale i jako takový měl v minulosti své slabé chvilky, kdy se předkládané informace vůbec nepotvrdily, takže i v tomto případě můžeme pochybovat.

Jde tu také o množící se revize procesu N3, jako je levnější (a horší) N3E nebo N3B, což má spadat právě mezi reakce firmy TSMC snažící se řešit nízkou výtěžnost původního N3. V jeho případě se pak do budoucna očekává, že výtěžnost se bude pohybovat spíše pod očekáváním a zákazníci firmy TSMC už na tento vývoj mají reagovat.

To znamená, že firmy mohou měnit své plány a produktové roadmapy, ale je otázka, co to může konkrétně představovat. Teoreticky by se firmy jako AMD a NVIDIA mohly rozhodnout setrvat déle na 5nm procesu, čímž myslíme celou třídu, která zahrnuje i odvozené technologie jako N4 a N4P. A pak je tu pochopitelně stále možnost využít i konkurenční kapacity, čili zvláště ty od firmy Samsung a v příštích letech by měl své kapacity nabídnout také sám Intel. Záleží ale samozřejmě na tom, co Samsung s Intelem vůbec mohou nabídnout z hlediska vhodné technologie i kapacit. Zrovna Samsung se totiž chystá v případě svého 3nm procesu přejít na tranzistory nového typu (GAAFET či MBCFET), což by také nemuselo jít hladce, a tak nezbývá než vývoj dále sledovat.



