Disney oznámilo investici 1,5 miliardy USD do Epic Games

CEO společnosti,, před týdnem při příležitosti zveřejnění finančních výsledků za poslední kvartál oznámil, že Disney má v plánu investovat 1,5 miliardy USD do společnosti, v které tak získá minoritní podíl (pokud budou splněny dohodnuté podmínky a dojde ke schválení regulačními úřady). Tu můžeme znát jako provozovatele herního obchodu Epic Games Store, jako tvůrce herního enginu Unreal Engine (v nejnovější verzi s označením Unreal Engine 5 ) nebo jako tvůrce mimořádně úspěšné hry Fortnite.

A právě Fortnite je důležitý, jelikož Epic by měl v návaznosti na něj vytvořit nový, trvalý otevřený svět s obsahem, postavami a příběhy z mediálního portfolia Disney (Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar...).

A to nejen z hlediska herního obsahu, ale také pro sledování a provádění nákupů, což je sice obecné konstatování, z kterého se nic konkrétního nedozvíme, ale lze jej vnímat jako pokračování již dříve projeveného zájmu Boba Igera o rozšíření aktivit Disney v oblasti interaktivní zábavy, viz jeho oznámení před 8 měsíci o nabídce Disney+ během prezentace Applu zaměřené na možnosti headsetu Vision Pro.

Postavy od Disney nebudou ve Fortnite něčím zcela novým. V roce 2020 jim byla věnována i jedna sezóna ( Chapter 2 Season 4 ). V rámci této nové spolupráce by ale mělo vzniknout něco výrazně většího, kde by herní obsah mohl mít třeba i nové herní prvky nebo nový herní režim, viz nedávno vydané samostatné rozšířenízaměřené na survival a stavění, čemuž předcházela investice 2 miliard USD od společností Sony a Lego (1 miliarda USD od každé z nich):