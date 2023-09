Epic uvedl Unreal Engine 5.3: jaké má nové funkce?

Verze Unreal Engine 5.3, kterou Epic uvedl 4. září 2023, přináší řadu zajímavých novinek. S ohledem na jejich velké množství v případě zájmu o podrobný popis nahlédněte přímo do Release Notes na webu věnovaném technickým specifikacím Unreal Enginu . Nové funkce představuje tato prezentace:

Mnohem zajímavější je ale následující video na YouTube kanálu Unreal Sensei , které obsahuje řadu názorných ukázek těch nejzajímavějších novinek:

Proč je volba enginu důležitá?

Update přinesl nejen řadu nových funkcí pro další zlepšení grafiky, ale také řadu optimalizací a úprav těch stávajících s cílem zvýšit efektivitu práce vývojářům a aby mohli snadněji optimalizovat své hry z hlediska výkonu. Tohle je důležité, protože pokud musí věnovat příliš mnoho prostředků technickým záležitostem, budou mít méně prostředků na realizaci svých tvůrčích vizí. Historie vývoje her je plná případů, kdy vývojáři museli výrazně uzpůsobovat své tvůrčí záměry tomu, co byli nakonec schopní realizovat ve zvoleném enginu. Je také řada her, u kterých došlo během vývoje ke změně enginu, což pak nejenže výrazně oddálilo jejich dokončení, ale zvýšené náklady na vývoj pak znamenaly vyšší tlak na komerční úspěch (a někdy došlo i ke zrušení rozpracovaného projektu, pokud se vývoj ukázal jako příliš problematický).

Jako nejlepší možné řešení se může zdát případ, když budou vývojáři používat vlastní engine uzpůsobený na míru jejich potřebám. Může to tak skutečně být, ale pouze do chvíle, kdy v rámci svých tvůrčích vizí narazí na technické limity svého enginu a začnou řešit jeho vylepšování, na což přitom nemusí mít potřebné množství zkušených lidí nebo know-how.

Příkladem něčeho takového z poslední doby jsou vývojáři z CD Projekt RED, kteří v roce 2015 sklidili mimořádný úspěch se hrou Zaklínač 3: Divoký hon, kterou vytvořili ve vlastním enginu REDengine (ve verzi REDengine 3). Rozhodli se proto jej použít i pro svůj další projekt, který byl ale hodně odlišný, takže jej museli výrazně uzpůsobovat. V roce 2020 tak došlo k vydání Cyberpunku 2077, z čehož se stalo nečekané fiasko, které pramenilo v tom, že vývojáři hodně podcenili otázku náročnosti nutného technického vylepšení s ohledem na to, čeho chtěli v rámci designu hry dosáhnout. Samozřejmě ale nelze opomenout selhání i na straně managementu společnosti, že vůbec došlo k vydání hry v takovém stavu.

Po této zkušenosti tak v březnu 2022 oznámili uzavření 10letého partnerství s Epic Games, v rámci kterého budou pro své nové projekty využívat Unreal Engine 5. Poslední hrou využívající ještě jejich vlastní engine bude velké obsahové rozšíření Cyberpunku 2077 s názvem Phantom Liberty , které má vyjít už 26. září 2023. Nové projekty jako první díl nové trilogie ze světa Zaklínače (projekt Polaris) stejně jako remake prvního dílu původní trilogie Zaklínače jsou už připravované v Unreal Engine 5. A když si uvědomíme, co dokázali vytvořit s vlastním enginem v roce 2015 v případě Zaklínače 3 a jaké technické možnosti dnes nabízí Unreal Engine 5, mají se fanoušci her ze světa Zaklínače opravdu na co těšit.

Hry využívající Unreal Engine 5

V diskuzích se občas objevuje názor, že pokud bude příliš mnoho her od různých vývojářů využívat stejný engine, budou všechny vypadat příliš podobně. Nicméně engine jako takový je pouze nástroj, pomocí kterého vývojáři realizují své tvůrčí vize. I ve stejné verzi téhož enginu mohou vzniknout hodně odlišně vypadající hry.



Prvním dokončeným větším titulem (kromě Fortnite od Epicu), kde byly využité systémy Nanite a Lumen, je nedávno uvedená hra Immortals of Aveum gameplay ukázka ), jejímž vydavatelem je EA. U ní je sice vidět snaha o pěknou grafiku, ale jsou s ní spojené výkonnostní problémy. Hra ani svou hratelností moc nezaujala, na Metacriticu má hodnocení 67 od herních magazínů a 3,4 od hráčů. Nicméně dělat na základě této hry nějaké závěry, jakou podobu her vytvořených v UE5 lze očekávat, je jednoduše řečeno nesmysl. Stačí se podívat, jak odlišnou hrou je Fortnite, který od 5. prosince 2021 pohání právě Unreal Engine 5 s využitím jeho systémů Nanite a Lumen. A přitom vypadá a hraje se naprosto odlišně než IoA.

Již oznámených her využívajících UE5 je celá řada, nicméně v mnoha případech jde o relativně málo známé tituly. Uvedu tak pár takových, které patří mezi ty větší a na které jsem sám zvědavý jak z hlediska herního obsahu (rád si je zahraji), tak kvůli způsobu využití technologií Unreal Enginu 5: