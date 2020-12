DJI na černé listině. Výrobce dronů nemůže kupovat součástky z USA

Napjaté vztahy mezi USA a Čínou se nejvíce projevují v ekonomických vztazích obou zemí. Mezi nejznámější případy patří tzv. entity list, který sice existuje již od roku 1997, ale největší mediální pozornost vzbudil v loňském roce, kdy byl na tuto černou listinu přidán výrobce telekomunikačních zařízení Huawei. Firmě to způsobilo nejen problémy při výstavbě sítí 5G, ale také při prodeji smartphonů, které nemohou používat služby od Googlu. Tento týden se seznam rozšířil o desítky dalších subjektů, mezi kterými převažují čínské firmy včetně DJI

DJI je největším výrobcem dronů na světě. Přidáním na entity list přichází společnost de facto o možnost využívání amerických technologií ve svých výrobcích a službách. To znamená především konec komponentů a dílů od dodavatelů z USA, což by mohlo DJI narušit dodavatelský řetězec a zkomplikovat výrobu. Není ovšem jasné, jak moc je výrobce závislý na amerických technologiích. Některé zdroje také uvádějí, že by tento krok mohl ztížit prodej dronů této značky v amerických obchodech. Každopádně musí firma tyto problémy řešit okamžitě, neboť zákaz vstoupil v platnost hned dnes svým vydáním.

Tento blacklist vytváří americké ministerstvo obchodu a zahrnuje podniky, výzkumné instituce, organizace nebo dokonce jednotlivce, kteří jsou svými činnostmi v rozporu s národní bezpečností nebo zájmy zahraniční politiky USA. Obvykle bývá důvodem ochrana dat, což byl i případ firmy Huawei, která mohla představovat riziko pro Spojené státy kvůli blízkým vztahům s čínskou vládou. Ačkoliv přidání na entity list neznamená úplnou stopku pro využívání amerických technologií, kvůli přísným licenčním požadavkům to vyjde prakticky nastejno. Na černé listině se nyní objevil také největší čínský výrobce čipů SMIC.

V případě DJI ovšem nebyla důvodem obava z úniku dat, ale „rozsáhlé porušování lidských práv v Číně prostřednictvím zneužívajícího genetického sběru a analýzy nebo sledování pomocí špičkových technologií“. Ze stejného důvodu se na seznamu ocitly také firmy AGCU Scientech, China National Scientific Instruments & Materials a Kuang-Chi Group. Zároveň měly tyto společnosti vyvážet produkty, které podporují represivní režimy v jiných částech světa. Ani jeden ze čtyř subjektů se zatím k zákazu nevyjádřil.

Jak připomíná agentura Reuters, obavy amerických institucí z čínských dronů se objevují delší dobu. Letos v lednu americké ministerstvo vnitra uzemnilo svou flotilu asi 800 dronů čínské výroby, již dříve přitom zastavilo jejich nákup. Minulý rok americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost varovalo americké firmy před riziky, které by mohly mít drony čínské výroby pro jejich data.

