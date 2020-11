Dron DJI Mini 2 dorazil na český trh. V čem překonává předchůdce?

Představení dronu DJI Mini 2 vlastně není žádným velkým překvapením. Skoro kompletní informace o novém modelu unikly na internet již minulý týden. Pokud by to nebylo na první pohled zřejmé, jedná se o nástupce pro loňský DJI Mavic Mini . Výrobce se rozhodl z názvu vypustit označení Mavic, podobně jako to udělal v případě své kamery DJI (Osmo) Pocket 2 . Dron DJI Mini zůstane nejkompaktnější a cenově nejdostupnější volbou v nabídce této značky. Ideální tedy bude hlavně pro začátečníky. Hmotnost se z legislativních důvodů udržela na stejné hodnotě jako u předchůdce – 249 g. Pokud by totiž ručička váha ukázala jen o trochu více, znamenalo by to pro majitele v mnoha zemích (brzy i v ČR) nutnost registrace dronu a přísnější pravidla pro jeho používání.