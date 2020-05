DJI uvedlo dron Matrice 300 RTK, ve vzduchu vydrží 55 minut

Společnostaktualizovala několik svých dronů. Nedávno to byl model Mavic Air 2 , nyní přichází na řadu. Míří spíše do profesionální průmyslové sféry, a to ať už svými schopnostmi, tak patrně i cenou (např. Matrice 600 Pro u nás stojí 160 tisíc Kč). Novinka využívá systémů umělé inteligence, má také pokročilé systémy pozicování a odolnost vyjádřenou ratingem IP45. Potěší také vysoká nosnost 2,7 kg (vzletová hmotnost až 9 kg). Sám dron totiž váží 3,6 kg bez baterií a 6,3 kg s nimi. Jsou zde totiž dva akumulátory TB60 typu LiPo 12S s napětím 52,8 V a kapacitou 5935 mAh (274 Wh). Hmotnost každého z nich je tedy 1,35 kg. Akumulátory by měly vydržet na velmi slušných 55 minut letu. Nabíjecí stanice BS60 navíc zvládne nabít dva akumulátory za překvapivých 60 minut. Aby ne, když je velká jako krabice od PC, váží 8,37 kg a dokáže dodat až 992W výstup.