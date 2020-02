Dnes vstoupí na trh Ryzen Threadripper 3990X, chce vládnout všem

AMD zatím skutečně vynechala model 3980X a představila letos pouze Threadripper 3990X , který nabídne plný počet 64 jader s SMT a celkem 288 MB cache při TDP 280 W. Pokud tak nebudeme počítat později představený EPYC 7H12 se stejným 280W TDP, který je určen pro vodou chlazené servery, je Ryzen Threadripper 3990X bezpečně tím nejvýkonnějším procesorem, který se dá v rámci platformy x86 sehnat.

EPYC se 64 jádry totiž končí na 225 W a mají takty 2,25 až 3,4 GHz, zatímco 3990X nabídne 2,9 až 4,3 GHz. Tím by ostatně předčil i zmíněný EPYC 7H12, v jehož případě se udávají takty 2,6 až 3,3 GHz, takže skutečně půjde o nejvýkonnější procesor x86, jaký jde sehnat, pokud ovšem počítáme s celkovým vícevláknovým výkonem, samozřejmě.

Threadripper 3990X už lze předobjednat na kanadském Amazonu za 5476,91 CAD, což je cca 94 tisíc korun českých. To je jistě přívětivější cena, než jakou lze očekávat v českých obchodech, a to vzhledem k tomu, že model Threadripper 3970X stojí polovinu co 3990X a jeho reálná cena u nás nepadá moc hluboko pod 53 tisíc s DPH.

AMD Ryzen Threadripper 3990X se ale odmění výkonem, o němž se mohlo dosud majiteli HEDT pracovní stanice pouze zdát, a to konec koncům i s přihlédnutím k ceně. Však ještě donedávna jsme si mohli "pouze" 18jádrový procesor Core i9-9980X kupovat za více než 60 tisíc korun, Xeon W-3275 dnes přijdou na více než 120 tisíc, a to nabídnou 28 jader a samotné AMD jako vrchol předchozí generace mělo v nabídce 32jádrový Threadripper 2990WX prodávaný v minulém roce za cca 45 tisíc korun. Nový Threadripper také už nabídne stejně jako jeho slabší bratříčci podporu pamětí DDR4-3200 na čtyřech kanálech a také sběrnici PCIe verze 4.0. Určen je pro základní desky s čipsetem TRX40. My si nyní můžeme už jen počkat na to, až bude procesor oficiálně k dispozici a až budou zveřejněny jeho recenze.

